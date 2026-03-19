Un ordin executiv semnat pe 13 martie de Casa Albă a aruncat în aer industria modei din SUA, vizând o aplicare mult mai strictă a regulilor pentru eticheta „Made in America”. Deși nu schimbă politicile existente, ordinul cere agențiilor guvernamentale, în special Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), să intensifice controalele și să aplice amenzi mai dure celor care încalcă regulile. Pentru brandurile de modă, lucrurile sunt departe de a fi clare.

Ce înseamnă, de fapt, „Made in America”?

La prima vedere, pare simplu. În practică, însă, definiția este extrem de ambiguă, creând confuzie în rândul producătorilor. Mulți designeri și experți din industrie au recunoscut că formularea vagă a ordinului face dificilă orice reacție concretă.

„Cadrul actual ‘Made in America’ este strict în principiu și ambiguu în practică”, explică Simardev Gulati, CEO al companiei Everbloom. „Standardul FTC cere ca ‘totul sau aproape totul’ dintr-un produs să fie fabricat în SUA, dar în lanțurile de aprovizionare moderne, în special în industria textilă, producția rareori funcționează așa.”

Reacția designerilor: între speranță și scepticism

Alexandra O’Neil, designerul brandului newyorkez Markarian, salută o verificare mai atentă, mai ales dacă ajută la diferențierea firmelor care produc local de cele care doar asamblează final un produs. „Multe companii fac aproape totul în străinătate, expediază în SUA și apoi cos o singură cusătură finală și spun că este ‘Made in the U.S.’”, afirmă O’Neil. „În acest moment, nu știu cât de mult se aplică legea.”

Iar alții sunt de-a dreptul sceptici. Meredith Stoecklein, fondatoarea brandului Lein, consideră că majoritatea brandurilor respectă deja regulile. „Este un standard în industrie să menționezi de unde provin materialele tale”, spune Stoecklein. „Se simte un pic ca și cum [administrația] își asumă meritele pentru ceva ce era deja în vigoare.”

Problema materialelor importate

Aici lucrurile se complică serios.

V-ați gândit vreodată de ce e atât de greu pentru un brand de haine să fie 100% american? Multe materiale esențiale, precum mătasea sau dantela, pur și simplu nu au surse de producție pe teritoriul SUA. Atât Markarian, cât și Lein importă țesături din Italia și Franța, dar croiesc, cos și asamblează hainele în New York. Cum vine asta în raport cu noile reguli?

„Dacă ai putea spune ‘Made in America’ doar dacă fiecare material în parte ar proveni tot din SUA, aproape nimeni nu ar putea folosi eticheta”, subliniază O’Neil. „Nimeni nu poate face lucrurile perfect, iar dacă firmele fac un efort să producă aici, acest lucru ar trebui susținut.”

O soluție ar fi etichetarea calificată (o practică deja folosită de multe branduri), după cum sugerează Mark Burstein, vicepreședinte la Inspectorio. „Deoarece lanțurile de aprovizionare din modă sunt foarte globalizate și se bazează adesea pe textile importate, majoritatea brandurilor nu pot îndeplini acest prag și folosesc în schimb mențiuni calificate precum ‘Fabricat în SUA cu materiale importate’ sau ‘Tăiat și cusut în SUA’”, explică el.

Viitorul producției locale este sumbru

Dincolo de cifre, realitatea din teren este descurajantă. Industria textilă și de îmbrăcăminte se numără printre categoriile de producție cu cel mai rapid declin din SUA. Potrivit Asociației Naționale a Producătorilor, în ultimele 12 luni s-au pierdut 98.000 de locuri de muncă în producția americană.

Mai mult, datele Biroului de Recensământ arată că 98% dintre companiile de producție din SUA au mai puțin de 200 de angajați. Pentru acești mici producători, presiunea este imensă. Departamentul de Urbanism al orașului New York estimează că 114 afaceri din industria de confecții din Manhattan ar putea fi evacuate în următorul an din cauza chiriilor în creștere.

Numai că, în loc să ajute, înăsprirea regulilor ar putea face mai mult rău, avertizează Sam Vise, fondatorul Optimum Retailing. „Materiile prime precum bumbacul nu sunt exclusiv din SUA, iar SUA nu are infrastructura de procesare pentru sarcini precum producția de țesături de la început până la sfârșit. Prin crearea unor reglementări mai stricte, și mai puțini retaileri vor atinge pragul pentru a-și menține statutul de ‘Made in America’ pe măsură ce se extind.”

Meredith Stoecklein, de la Lein, confirmă presiunea uriașă: „Este o comunitate mică de meșteșugari aici, în New York City. Și devine tot mai mică. Fabricile își micșorează spațiile pentru că nu-și permit chiria în Manhattan. Acum câțiva ani se vorbea despre mutarea producției de îmbrăcăminte din New York în Brooklyn doar pentru a putea plăti chiria.”