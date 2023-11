10 sfaturi pentru a face fata copiilor mofturosi

Cand va intoarceti acasa dupa o zi lunga la serviciu, ultimul lucru pe care vi-l doriti este sa incepeti razboiul spanacului sau al buchetelului de broccoli, care se da pe scaunul de masa al copilului. Daca nu sunteti suficient de tare, puteti cadea prada ispitei de a oferi un “borcanel” sau, si mai rau, sa puneti mana pe telefon si sa comandati mancare, mai ales daca aveti copii mai mari si mai persuasivi in a refuza orice incercare.

“Mananca-ti legumele!” pare a fi indemnul preferat al parintilor. Iar cei mai mafturosi copii refuza. Iata cateva sfaturi despre cum puteti transforma mesele sanatoase, astfel incat sa devina o placere. Si pentru copii, si pentru parinti.

1. Introduceti elemente sanatoase in mancaruri care ii plac

De exemplu, puteti face briose cu fructe de padure sau morcovi, puteti pune felii subtiri de fructe in cerealele preferate. In salata de cartofi puteti presara cubulete de ardei, iar in orez puteti adauga legume. Nici macar nu trebuie sa ii atrageti atentia ca s-ar fi schimbat ceva. Daca vrea sa ii scoateti alimentele noi din farfurie, rugati copilul sa o faca el. Astfel, aveti sanse sa se plictiseasca sa tot aleaga sau sa mai scape si cateva fructe sau legume in stomac.

2. Implicati copiii in pregatirea mancarii

Prin implicarea pe care o au in prepararea mancarurilor, incepand de la cumparaturi, pregatirea ingredientelor si amestecarea lor, copiii se vor simti “stapanii” meselor. Astfel, vor fi mai interesati sa manance, fiind si munca lor implicata. Nu va faceti griji pentru murdarie, aceasta se curata. Insa zambetul de satisfactie al copilului, dupa ce isi gusta mancare nu poate fi strers din memorie.

3. Nu cumparati alimente nesanatoase

Daca nu le vad in casa, nici copiilor nu le trebuie. Daca vad in dulap biscuiti, chipsuri sau prajituri, le trebuie si lor. Oferiti-le, in schimb, batoane de morcov, felii de mar, gustari sanatoase si mult mai ieftine. In loc de bauturi carbogazoase, pline de zahar si coloranti, cumparati un storcator de fructe si luati de la piata fructe si legume proaspete.

4. Faceti un program de masa si respectati-l

Majoritatea copiiilor iubesc rutina. Daca ei stiu ca vor primi mancare doar la o anumita ora, vor invata sa manance ce primesc, atunci cand primesc. Faceti gustarile dintre mese mai satioase, alaturand doua grupe de alimente. De exemplu, pe feliile de biscuiti din cereale integrale puneti o felie subtire de branza, pentru a fi mai consistenti. Sau puneti felii de fructe langa branza de vaca.

5. Gustari sanatoase, mereu la indemana

Copiilor le place sa isi gestioneze mancarea si sa o tina singuri in mana. Oferiti-le bucati destul de mari incat sa le poata tine in mana si suficient de solide, incat sa nu se sfarame sau sa se imprastie pe jos. Batoanele de fructe sau legume proaspete sunt o varianta ieftina, rapida, gustoasa, plina de nutrienti.

6. Renuntati la regula “Farfuria goala”

Copiii stiu cand s-au saturat, asa ca nu mai incercati sa-i faceti sa manance mai mult decat au nevoie. Supraalimentarea este unul din principalele motive pentru care se ajunge la supraponderabilitate si obezitate

7. Incurajati copiii sa manance colorat

“Mananca din culoarea… verde!. Acum mananca din culoarea… galben!”Acest joc prinde foarte bine la copiii mai mici, care atunci invata culorile. Pe langa scopul educativ, entuziasmul pe care il presupune indeplinirea cu succes a misiunii il face pe copil sa uite ca el de fapt se alimenteaza, nu este in mijlocul unui joc. In plus, fructele si legumele colorate sunt pline de nutrienti. Cu cat reusiti sa puneti intr-o farfurie o varietate mai mare, cu atat sunt sanse ca un copil sa manance mai sanatos, iar jocul sa fie mai distractiv.

8. Nu renuntati definitiv la dulciuri

Echilibrul si moderatia merg mana in mana, cand vine vorba de alimentatia copiilor. Un glob de inghetata, o portie de biscuiti cu crema sau doua napolitane sunt permise, din cand in cand. Daca veti taia de pe lista de cumparaturi chiar toate bunatatile, copiii vor fi frustrati si vor incerca sa recupereze atunci cand vor “scapa” la toate produsele care le-au fost interzise. Daca le oferiti ocazional, cu moderatie, dulciurile vor fi apreciate, iar copiii nu vor mai fi curiosi sa incerce in alte parti gusturile respective.

9. Mancati la masa, nu la televizor

Mancatul in fata televizorului este distractiv si s-ar putea ca micutii sa nu isi dea seama ca s-au saturat, fiind prinsi in actiunea desenelor animate sau a showului. Mancatul intregii familii la masa este un moment bun pentru a povesti ce s-a intamplat in ziua respectiva, fara a crea stari de tensiune legate de note sau mici incidente, evident. Astfel, copiii se vor deprinde cu acest obicei sanatos, care e posibil sa ii fereasca de neplaceri si in viata de adult.

10. Un bun model

Cea mai buna metoda pentru a influenta copiii este exemplul celor mari. Nu va asteptati sa manance spanac sau broccoli, daca dumneavoastra nu va atingeti de el. Atunci cand vreti sa oferiti copilului o leguma sau un fel de mancare care nu ii place, faceti-o doar daca si in farfuria dumneavoastra se afla acelasi aliment.