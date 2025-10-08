10 parfumuri gourmand care atrag complimente mereu

Arome dulci de vanilie, căpșuni, migdale și cafea transformate în experiențe olfactive unice

Parfumurile gourmand au devenit tot mai căutate de cei care vor să poarte arome ce amintesc de deserturi sau băuturi calde. Aceste parfumuri transformă mirosurile preferate din copilărie sau din cofetărie în note sofisticate, perfecte pentru orice sezon. Familia gourmand include parfumuri cu note de vanilie, ciocolată, caramel, fructe, cafea sau bezea, iar fiecare dintre ele oferă o experiență diferită, de la senzația de confort la cea de nostalgie.

Cum a apărut tendința parfumurilor gourmand

Specialiștii spun că parfumurile gourmand nu sunt doar dulci, ci evocă experiențe senzoriale complexe. Un parfumier explică: „Parfumurile gourmand merg mai departe, incorporând elemente care evocă experiența senzorială a savurării deserturilor sau a altor delicii culinare.”

Un creator de parfumuri completează: „Fascinația acestor arome constă în capacitatea lor de a combina trecutul cu prezentul, creând o experiență reconfortantă pentru oricine le poartă.”

Popularitatea acestor parfumuri a crescut rapid, iar brandurile au început să lanseze variante tot mai creative. De la esențe de turtă dulce la note de cafea prăjită, oferta este tot mai diversificată. Pentru a te ajuta să alegi, iată câteva exemple:

Cel mai bun parfum gourmand: By Rosie Jane Dulce (vanilie și ciocolată)

By Rosie Jane Dulce (vanilie și ciocolată) Cea mai bună variantă accesibilă: Billie Eilish Eilish (tonka și mosc cald)

Billie Eilish Eilish (tonka și mosc cald) Cea mai bună variantă de lux: Tom Ford Lost Cherry (cireșe și migdale amare)

Parfumuri recomandate pentru fiecare preferință

Parfumuri cu vanilie și note dulci

By Rosie Jane Dulce este considerat unul dintre cele mai autentice parfumuri cu vanilie. Aroma sa amintește de un desert proaspăt și este potrivită atât pentru cei care abia descoperă această categorie, cât și pentru cei deja pasionați. Parfumul este versatil și poate fi folosit în orice sezon.

„Deși am o colecție de aproape 100 de sticle, tot revin des la acesta când poftesc la ceva dulce. Cu un amestec de două tipuri de vanilie și accente de ciocolată și mosc care îi aduc stabilitate, mi se pare că acest parfum miroase exact ca o glazură făcută în casă , dulce, cu unt și chiar ușor pudrat. Are un dry-down cremos, ușor lemnos, care îi dă profunzime, dar, în fond, e înghețată topită într-o sticlă, așa că, evident, sunt obsedată.”

Parfumuri inspirate de vedete

Billie Eilish Eilish este un parfum ce combină note dulci cu accente calde și lemnoase. Parfumul a fost creat pentru a oferi o senzație de îmbrățișare caldă, iar recenziile laudă ambalajul său elegant, deși unii spun că sticla nu este foarte practică.

„Parfumurile de celebrități sunt de obicei fie succes, fie eșec, mai des eșec în cazul meu, dar acesta este cu siguranță un succes. Deschiderea sa zaharoasă, fructată de pădure este la fel de delicioasă și reconfortantă, plus este diferit de celelalte parfumuri cu vanilie din colecția mea.”

Arome sofisticate și persistente

Tom Ford Lost Cherry impresionează prin combinația de cireșe acrișoare și migdale dulci, completată de tonka și iasomie. Parfumul este apreciat pentru complexitatea și longevitatea sa, fiind potrivit pentru ocazii speciale.

„Câteva dintre cele mai prețuite parfumuri din colecția mea sunt semnate Tom Ford, inclusiv Lost Cherry. Este parfumul care a pus parfumurile de cireșe pe hartă și nu e greu de înțeles de ce este adesea copiat. Câteva pulverizări mă fac să mă simt ca o milionară grație unui amestec de mai multe tipuri de cireșe și migdale amare. Un spray pe fiecare încheietură este tot ce-mi trebuie ca această aromă bogată să țină toată ziua , persistența lui este cu adevărat impresionantă.”

D.S. & Durga Pistachio aduce o aromă de fistic și condimente, potrivită pentru cei care preferă parfumurile mai puțin dulci.

„Există un timp și un loc pentru aromele de produse coapte, iar apoi sunt momente când vreau ceva mai sofisticat , atunci aleg Pistachio. E puțin picant la deschidere, dar pe pielea mea se dezvoltă o nucă cremoasă care ia locul central și rămân mirosind ca un sundae de vanilie cu fistic deasupra.”

Juliette Has a Gun MMMM… combină note florale cu accente dulci de zmeură și vanilie, fiind o alegere inedită pentru orice anotimp.

„În timpul meu ca editor de cumpărături, am încercat o mulțime de parfumuri, dar niciunul nu m-a surprins mai mult decât acesta. La început am crezut că m-am înșelat făcându-mi impresia că e gourmand, pentru că la primul pulverizat se înclină foarte mult spre floral , dar sub notele florale există un element untos și o zmeură dulce în dry-down care este pur și simplu delicioasă.”

Phlur Strawberry Letter se remarcă prin aroma de căpșuni și flori, cu o bază caldă de ambră și lemn, evocând amintiri din copilărie.

„Am crezut întotdeauna că parfumurile fructate vor părea copilărești, dar asta pentru că nu am mirosit niciodată Strawberry Letter. Deși evocă cu siguranță nostalgie, acest parfum este complet matur, având o bază caldă, ambrată care îi conferă complexitate.”

Cum alegi parfumul gourmand potrivit

Experții recomandă să testezi parfumul pe piele și să aștepți 15 minute pentru a vedea cum evoluează aroma. „Notele de top se evaporă rapid, iar ceea ce rămâne reprezintă adevărata esență a parfumului”, explică un specialist.

Personalizarea parfumului este posibilă prin stratificare, adică aplicarea mai multor arome complementare pentru un efect unic. Poți combina parfumuri cu note de vanilie și lemn sau poți experimenta cu arome contrastante, cum ar fi ciocolată și citrice.

Combină parfumuri din aceeași familie olfactivă pentru profunzime

Folosește creme hidratante cu note asemănătoare pentru a intensifica aroma

Experimentează cu parfumuri inspirate de deserturi chiar și vara, dacă au note echilibrate

Un alt sfat util: parfumurile cu inspirație de cofetărie pot fi folosite în orice sezon, dacă sunt bine echilibrate între dulce și note lemnoase sau pământii.

Procesul de selecție și testare

Lista a fost alcătuită pe baza testelor făcute de editorii Marie Claire și a recenziilor a sute de utilizatori. Fiecare parfum a fost evaluat după criterii precum persistență, versatilitate și raportul calitate-preț.

Persistența variază între 4 și 10 ore

Multe parfumuri pot fi purtate atât ziua, cât și seara

Există opțiuni pentru orice buget, de la variante accesibile la parfumuri de lux

Un exemplu inedit este Snif Crumb Couture, un parfum ce reproduce mirosul unui croissant proaspăt. „Am fost puțin sceptică în legătură cu acest parfum inspirat de pâine, dar am fost surprinzător de impresionată. Mă face să miroasă a gustare , la propriu , datorită unui acord fotorealist, care îți face gura apă, de croissant la deschidere, cu o notă de fructe de pădure.”

De asemenea, parfumuri precum Maison Margiela Replica Coffee Break sau Ellis Brooklyn Marshmallows oferă experiențe olfactive ce amintesc de băuturi calde sau deserturi pufoase, fiind ideale pentru momentele de relaxare.

„Wow, acest parfum este absolut uluitor. Are note de lavandă cremoasă și cafea fină, cu vanilie și floare de portocal. Nu e „doar” un miros de cafea. Miroase ca și cum ai bea un latte de lavandă, cremos și spumos, și ai simți o adiere a persoanei de lângă tine care poartă apă de colonie. E atât de unic, îl port tot timpul și rezistă o veșnicie! Parfum incredibil.”

„Miroase atât de bine! E ca un parfum de bomboane dulci, dar matur. Mi se pare că miroase grozav și rezistă destul de bine.”

„Am avut sentimentul că bezelele vor fi următoarea notă gourmand care va deveni la modă, și niciodată nu am fost mai fericită să am dreptate în privința a ceva. Ellis Brooklyn a reprodus practic mirosul unei pungi de bezele tocmai deschise și l-a pus într-un parfum, și îl port la culcare neîncetat. Deși nu e cel mai puternic sau mai persistent miros, constat că se suprapune foarte bine cu loțiunile mele înainte de culcare, așa că acum îl păstrez pe noptieră.”

Ce urmează în lumea parfumurilor gourmand

Se observă o tendință de diversificare a notelor, cu lansări care includ arome tot mai neobișnuite, cum ar fi brânza sau condimentele picante. Cu toate acestea, succesul acestor parfumuri depinde de echilibrul dintre inovație și familiaritate.

Un avantaj al acestor parfumuri este că nu conțin zahăr real, așa că pot fi purtate fără grija de a atrage insecte, ceea ce le face potrivite și pentru ieșirile în aer liber.

Parfumurile gourmand oferă o modalitate plăcută de a-ți exprima personalitatea prin arome care evocă amintiri, confort sau momente speciale. Fie că preferi notele dulci, fructate sau condimentate, această categorie continuă să surprindă prin diversitate și originalitate.