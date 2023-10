10 obiceiuri care te pot ajuta sa slabesti

Inceputul de an este momentul in care multe femei, in special, isi propun sa slabeasca. Nu e cel mai potrivit moment, din punct de vedere logistic, din cauza lipsei multor legume si fructe autohtone, produse de tarani.

Insa procesul de slabire nu consta doar in ce pui in farfurie, ci si cand, si cum. Aceasta este doar una dintre componentele slabirii naturale, nu fortate. Greutatea poate fi controlata si cu ajutorul unor rectificari ale obiceiurilor.

Constientizarea obiceiurilor alimentare

Trebuie sa priviti cu realism ce si cum mancati. Va plac „rontaielile”, mai ales cele din miez de noapte? Va treziti noaptea pentru a verifica ce mai aveti prin frigider? Gustati in timp ce faceti mancarea, de mai multe ori? Mancati si ce au lasat copiii in farfurii? Constientizarea acestor actiuni este un prim pas pentru a va da seama unde gresiti.

Puteti incepe procesul de slabire prin renuntarea la aceste obiceiuri ce par banale, insa adauga sute de calorii dietei zilnice.

Plan de masa

Pentru a urma un plan de masa, acesta trebuie creat. Intocmiti o „strategie”, singuri sau impreuna cu un nutritionist. Faceti un plan, un meniu cu veti manca si cand. Luati in calcul trei mese si doua gustari. Alegeti alimente cu valoare nutritionala ridicata, nu includeti alimente nesanatoase.

Aveti in vedere si evenimentele la care trebuie sa participati; faceti in asa fel incat sa mancati inainte, pentru a evita tentatia de a va ghiftui cu aperitive bogate in calorii.

Mergeti la cumparaturi cu stomacul plin

Ati mai auzit, dar repetitia este mama invataturii: nu margeti la cumparaturi flamanzi! Veti cumpara multe alimente sub impulsul de moment, veti cumpara alimente mai putin nutritive, veti face risipa.

Cel mai usor este sa intocmiti o lista de cumparaturi, in functie de meniul pe ziua in curs si urmatoarele doua-trei.

Frigiderul plin

Unul dintre cele mai importante elemente in dietele de slabire, fie ele si foarte sanatoase, este psihicul. Este important sa nu para nici macar pentru o secunda ca aveti restrictii. Tineti frigiderul plin, insa doar cu alimente sanatoase. daca vi se face subit foame, in locul unor carnati prajiti puteti opta pentru un ardei cu branza de vaca. Sau un ou fiert cu o felie de sunca slaba.

Mese regulate

Toti nutritionistii si dieteticienii spun acelasi lucru: luati mesele la aceeasi ora, pentru a va simti plini si satui, pentru a evita gustarile neprogramate sau „caderile in pacat”.

Vedeti cum functionati mai bine: cu trei mese si doua gustari, cu doua mese si trei gustari. Insa nu lasati sa treaca mai mult de trei ore fara a manca ceva sanatos si satios.

Mancati la masa

Indiferent ce mancati, faceti-o la masa, din farfurie. Nu mancati din cutii de carton sau caserole de plastic, chiar daca mancarea e de la o firma de catering. Nu mancati la televizor sau in fata computerului. Stati la masa si bucurati-va de mancare, savurati-o.

Mancati doar o portie, nu umpleti farfuria doar pentru a nu face risipa. Lasati oala sau tava in cuptor sau in frigider, pentru a nu fi tentati sa puneti inca o portie.

Poate dura si 20 de minute dupa ce incepeti sa mancati pana incepeti sa va saturati. De aceea e important sa mancati incet si sa va bucurati de fiecare inghititura.

Mancati incet, mestecati pe indelete

Nu mai mancati pe fuga. Rezervati-va macar 25 de minute pentru o masa, chiar daca traim in era vitezei. Creierul are nevoie de minim 20 de minute pentru a constientiza ca organismul este hranit. Orice masa dureaza mai putin duce la riscul de a manca mai mult decat are corpul nevoie.

Mestecati fiecare imbucatura, pentru a face mai usoara digestia.

Ultima masa e cina

Stabiliti ora cinei cu cel putin 3 ore inainte de culcare si nu mai mancati nimic dupa. Daca va este foame, s-ar putea sa fie o capcana a corpului. Uneori, acesta intelege gresit setea si da senzatia de foame. Beti un pahar de apa. La o jumatate de ora dupa masa spalati-va pe dinti si propuneti-va sa nu mai mancati nimic dupa acel moment.

Uneori poate ajuta si „inchiderea” bucatariei. Daca stabiliti ca usa bucatariei sau cea a frigiderului nu se mai deschide dupa o anumita ora va poate fi mai usor.

Nu sariti micul dejun

Micul dejun este impropriu numit astfel, fiind cea mai importanta masa din zi. Dupa odihna de peste noapte, corpul are nevoie de resurse pentru a-si relua activitatea. Daca nu ii oferiti cat are nevoie, va fi tentat sa isi faca rezerve din urmatoarele mese.

O gustare mai bogata, tratata ca o masa

Daca mana de nuci sau iaurtul care trebuiau sa constituie o gustare au fost suplimentate, tratati-o ca pe o masa. Si transformati urmatoarea masa in gustare, pentru a nu strica echilibrul caloric si nutritional.