A 98-a ediție a Premiilor Oscar se va desfășura duminică la Teatrul Dolby din Los Angeles, iar covorul roșu va fi, fără îndoială, un spectacol de stil. Până atunci însă, aruncăm o privire în arhivă la câteva apariții de beauty care au rămas, pe bune, memorabile de-a lungul deceniilor, de la legende precum Jane Fonda la starleta Pamela Anderson.

Anii ’80: Curaj și nonconformism

În 1982, Jane Fonda a urcat pe scenă pentru a accepta premiul pentru cel mai bun actor în numele tatălui său, afișând o tunsoare shag, în scări, plină de volum. Părul ei în nuanțe de ciocolată îi încadra fața aproape ca o cască, iar vârfurile abia îi atingeau clavicula. Trei ani mai târziu, în 1985, Diana Ross a oferit o performanță artistică memorabilă, iar look-ul ei a fost pe măsură. A purtat buclele sale rebele, voluminoase, completate de un blush în tonuri de coral, farduri în culorile apusului și un luciu de buze trandafiriu.

Iar Shirley MacLaine, la gala din 1987, a rămas fidelă stilului său. A optat pentru o tunsoare pixie cu tăieturi drepte, vopsindu-și părul într-o nuanță de roșcat aprins, pe care a asortat-o perfect cu rujul. Un an mai târziu, în 1988, Liza Minnelli a dus tunsoarea pixie la alt nivel, cu șuvițe scurte și fin tăiate care îi încadrau fața și un breton filat ce îi atingea sprâncenele, accentuându-i genele lungi, definite.

Minimalismul anilor ’90

Anii ’90 au adus o schimbare de registru. În 1995, Helen Mirren a participat la cea de-a 67-a ediție a premiilor, fiind nominalizată pentru rolul Reginei Charlotte din „Nebunia Regelui George”. Pentru a marca prima sa nominalizare la Oscar, actrița a optat pentru un machiaj minimalist și un bob inspirat de Louise Brooks (o actriță celebră din filmele mute).

Un look curat și de impact.

Barbra Streisand, în 1997, a ales un bob lung și drept, cu un breton subțire, pentru părul său blond șaten. Machiajul ochilor a fost cel clasic pentru ea: un eyeliner winged și farduri în nuanțe de cărbune, în timp ce buzele au fost puse în valoare discret, cu un gloss rozaliu. Spre finalul deceniului, în 1998, Kathy Bates a sosit la eveniment cu un coc inspirat de stilul anilor ’90. Șuvițele sale argintii au fost prinse și ridicate pentru a-i elibera fața, unde machiajul se concentra pe un ruj roșu-rubiniu și farduri discrete.

Eleganță modernă și naturalețe

Meryl Streep, în 2006, a demonstrat din nou că simplitatea este cheia. E drept că eleganța ei nu are nevoie de artificii complicate. Actrița și-a prins părul blond-unt într-un coc lejer la spate, lăsându-și tenul uniform să strălucească pe covorul roșu. Mult mai recent, în 2019, Lisa Bonet a colaborat cu makeup artistul Jo Baker pentru un look perfect asortat cu rochia sa mov, tip sirenă, cu paiete. A purtat un fard de pleoape roz sclipitor, eyeliner cat-eye și un gloss trandafiriu, iar părul, un amestec de codițe împletite și dreaduri, a fost strâns într-un coc relaxat.

Dar poate cea mai discutată apariție recentă este cea a Pamelei Anderson. V-ați fi imaginat vreodată o vedetă de talia ei fără strop de machiaj la un astfel de eveniment? După gala Oscar din 2024, actrița a sosit la petrecerea Vanity Fair complet nemachiată. Această estetică nu a fost o surpriză, starul din „Baywatch” anunțând anterior că renunță la machiajul încărcat pentru a-și îmbrățișa trăsăturile naturale.