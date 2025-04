10 fructe neobișnuite cu beneficii remarcabile. Dacă te-aș ruga acum să enumeri toate fructele pe care le cunoști, sunt convinsă că ai face o listă lungă. Și mai cred că știi exact și proprietățile lor, ce conțin, la ce sunt bune, când apar, unde le găsești și cât costă kilogramul în piață sau la supermarket.

Cu toate acestea, ți-am făcut o listă cu 10 fructe deosebite de care sunt sigură că n-ai auzit. O parte dintre ele le găsești și la noi de vânzare. Ce zici, ai curajul să le încerci?

1. Pitaya – i se mai spune și fructul dragon, fiind rodul tropical al unor specii de cactuși. Se cultivă în America de Sud și Centrală, în sud estul Asiei, însă țara cea mai apropiată de noi, de unde poți să faci rost, este Israel. Dar poate îți faci drum prin Taiwan, Filipine sau Malaezia. Este un fruct cu coajă roșie care în funcție de specie poate avea miezul alb sau roze. Pulpa e cremoasă, dulce-acrișoară și foarte aromată. Are calități laxative, conține vitamina C și antioxidanți naturali. Este foarte bun pentru persoanele care suferă de diabet. În România poți cumpăra pitaya din magazine online.

2. Durian – i se mai zice regele fructelor. Are un gust deosebit de bun însă literalmente miroase atât de urât că ți se întoarce stomacul pe dos. Din acest motiv el este interzis în locurile publice (metrou, hoteluri, instituții, spitale) din Singapore, Malaezia sau Thailanda. Are cam 30 de cm lungime, poate ajunge și la 3 kilograme și este acoperit de țepi. Este bogat în vitamina B, C și E, conține fier, scade colesterolul, are rol antimicrobian fiind și un antioxidant natural. Ajută memoria și te umple de energie.

3. Carambola

– datorită formei sale i se zice fructul stea. Se cultivă în zonele tropicale, iar gustul său a fost decris ca o combinație dintre papaya, portocală și grapefruit. În magazinele online, îl poți cumpăra cu aproximativ 6 lei pe bucată. Are multe vitamine, reduce colesterolul, dezvoltă pofta de mâncare, reduce tensiunea arterială dar se recomandă să nu fie consumat de persoanele care suferă de insuficiență renală.

4. Rambutan – are o formă ciudată, ca o căpșună acoperită de țepi moi. Este cultivat în Asia dar îl poți găsi și în Costa Rica sub denumirea de Bomboana Chinezească. La gust e dulce dar sâmburele crud din interior este otrăvitor. Nu tăia niciodată fructul în două ca să nu împrăștii substanța nocivă. Pulpa fructului e bogată în vitamina C. De pe Internet îl poți cumpăra cam cu 60 de lei pe kilogram.

5. Kiwano – chiar dacă sună ca în bine cunoscuta schiță carageliană, acest fruct face parte din familia cucurbitaceelor. Lumea îl știe sub mai multe denumiri, dar cea mai folosită este castravetele african cu coarne. De aici deducem de unde provine și cam cum arată. Coaja este portocalie iar miezul verde. Însă și californienii îl cultivă cu succes. Gustul e o combinație stranie între banană, castravete și lămâie. E bogat în vitamina C. Mulți folosesc planta pe post de ornament, iar la scară largă kiwano este utilizat mai mult ca supliment alimentar decât produs de consum general.

6. Custard apple

– nu are o traducere în limba română, dar în lume este cunoscut și sub denumirea de Inima Taurului. Crește în copaci, în zonele subtropicale. Are proprietăți terapeutice și nutriționale, fiind foarte bun și pentru copiii mici. Are un gust dulceag iar frunzele sunt folosite pentru a produce vopseluri sau coloranți. Scoarța copacului are calitați cicatrizante.

7. Fructul miraculos – în latină se numește Synsepalum dulcificum. Aspectul nu e deosebit, ci mai degrabă comun însă are o proprietate incredibilă. După ce e consumat, pentru o perioadă de timp absolut toate alimentele amare sau acre pe care le mănânci capătă un gust dulce. Fructul conține o substanță care aderă la papilele gustative iar efectul de dulce se menține până la 2 ore. Aportul de zahăr este aproape inexistent iar fructul de 2 centimetri este foarte ușor perisabil. Este ideal pentru diabetici. Dacă te întrebi de ce nu ai auzit de el până acum, îți vâd un pont: industria de zahăr a avut un mare interes să nu știi de el.

8. Fructul cel urât

– probabil botezat după principiul: “așa arată, așa îi zicem”, acest fruct este o citrică foarte gustoasă. Este o combinație hibridă dintre un grapefruit, o portocală și o mandarină. Jamaicanii sunt topiți după această poamă. Deși în România nu a ajuns încă, fructul e comercializat pe scară largă în lume.

9. Cherimoya – este fructul național al cilienilor dar se pare ca aduce mai mult necazuri decât beneficii dacă nu știi cum să-l consumi. Gustul deosebit, nimic de zis, e combinația dintre ananas, mango și căpșună. Însă din sâmburi, care sunt extrem de toxici, se fac insecticide. Așadar mare grijă! Nu conține colesterol sau grăsimi, are foarte puțin sodiu, dar excelează la vitamina C, potasiu și fibre.

10. Păpălău – exact cum auzi, această plantă asiatică a ajuns în Europa de ceva timp, inclusiv la noi. Denumirea de origine este Physalis dar la noi i se mai spune lampion chinezesc, floarea lampion sau păpălău. Planta este de fapt o tufă foarte frumoasă și deosebit de ornamentală. Fructele cât o cireașă sunt folosite în salate sau poți face gemuri și jeleuri. Vitamina C este și ea un atu al plantei.