10 alimente pe care trebuie sa le ai permanent in casa. Mancam in cea mai mare masura ceea ce avem in casa, iar daca ceea ce avem in casa sunt alimente nesanatoase, mancare nesanatoasa o sa mancam. Asa ca pune mereu pe lista de cumparaturi cele 10 alimente pe care trebuie sa le ai permanent in casa. Acestea sunt in egala masura sanatose si foarte versatile.

10 alimente pe care trebuie sa le ai permanent in casa

Otetul de mere. Este excelent daca ai decis sa faci o cura de otet de mere. Bea un pahar de apa cu 3-4 linguri de otet de mere si putina miere, dimineata pe stomacul gol. Dar foloseste permenent in mancare si in salate acest otet. Este sanatos, gustos si foarte folositor unei bune digestii.

Spanac. Fie ca este proaspat sau congelat spanacul nu trebuie sa-ti lipseasca din casa. Poti face cu el garnituri simple, poti face salate, umplutura de la tarte sau il poti pune in supe si ciorbe. Contine fier, magneziu, vitamina A, pretioasa vitamina K si fibre sanatoase.

Seminte de chia. Daca nu le-ai folosit pana acum este momentul sa incepi. Consuma-le mai ales la micul dejun in iaurt sau in cereale. Te satura si sunt pline de minerale pretioase. Semintele de chia sunt si o sursa excelenta de fibre si proteine. Una doua lingurite pe zi sunt mai mult decat suficiente.

Sa nu-ti lipseasca din casa merele si portocalele

Sunt perfecte cand iti este foame, cand vrei sa rontai ceva sau cand ti-e sete. Mai mult, o regula buna spune sa cumperi putine fructe, dar cat mai diferite. In mod normal trebuie sa ai in casa cel putin trei feluri diferite de fructe insumand un kilogram. Iar asta este “doza” recomandata pentru o singura persoana pentru doua zile.

Iaurt. Fie ca-ti place fie ca nu-ti place iaurtul este unul din alimentele pe care trebuie sa le ai in casa. Il poti combina cu cereale sau dulceata, cu fructe si miere. Il poti folosi la sosuri combinat cu verdeturi si usturoi sau il poti manca ca atare.

Lamaie. Este fructul care nu trebuie sa-ti lipseasca din casa indiferent de anotimp. Este ideal consumat ca atare si esential daca faci mancare. Sucul de lamaie este un adaus pretios in supe, creme, mancaruri sarate sau dulci.

Nuci. Aceste fructe uleiuoase sunt un imens beneficiu pentru sananate asa ca trebuie sa le ai in casa mereu. Ideal este sa consumi cateva nuci in fiecare zi, pentru ca sunt una din cele mai bune surse de omega 3, dupa peste.

Conserve de peste in apa.

Sunt o solutie de avarie excelenta. Pot fi mancate simplu si sunt si o buna sursa de proteine si grasimi sanatoase. Alege insa mereu conserve cu peste oceanic in apa sau suc propriu. Sunt cele mai sanatoase.

Quinoa. Cerealele integrale trebuie sa existe in orice casa, iar dintre toate acestea quinoa nu trebuie sa-ti lipseasca. Aceste seminte sunt pline de proteine si sunt ideale in alimentatie, fie ca este vorba despre copii sau adulti.

Ierburi aromatice uscate. Este musai sa ai in casa ierburi uscate. Cele mai bune: cimbrul, menta, rozmarinul, salvia. Sunt necesare in preparare mancarurilor dar sunt si un adaos pretios pentru salate si legume fierte sau la cuptor. Adauga pe lista de condimente care nu trebuie sa lipseasca din casa si scortisoara, dar si nucsoara. Au un gust bun, sunt foarte sanatoase si merita adaugate in cereale, in mancare si in alte preparate facute in casa.