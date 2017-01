Socant: Povestea reala a unei fete care a facut sex de bunavoie cu tatal ei

Natasha Rose Chenier, o tanara de 27 de ani, din Vancouver, Canada, si-a impartasit povestea mai mult decat socanta.

Si-a descoperit tatal biologic pe cand avea 19 ani si s-a indragostit de el. Mai mult decat atat, atractia sexuala dintre cei doi – tata si fiica – a fost atat de mare incat au ajuns sa faca sex oral. “Am facut sex oral de cateva ori, desi de fiecare data ma simteam ingrozitor de rau, ma uram, eram dezgustata de ceea ce am facut si ma duceam la baie sa vomit”, povesteste tanara.

Mama Natashei a avut o relatie pasagera cu tatal acesteia, pe cand avea 19 ani. Barbatul a “iesit” rapid din viata femeii cand aceasta l-a anuntat ca este insarcinata, asa ca Natasha nu a stiut de el pana cand a mai crescut. Cand avea 17 ani a inceput sa-l caute si a facut aranjamente sa se intalneasca.

A cucerit-o din prima clipa, povesteste Natasha, pentru ca o rasfata cu mese scumpe in oras: “Cand l-am vazut pentru prima data mi-am dat seama ca aveam aceeasi postura. Dupa ce am mai vorbit la telefon am realizat ca avem foarte multe lucruri in comun”.

