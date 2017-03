Louise Hay: De ce este vital pentru sanatatea ta sa razi zilnic

Rasul are o putere atat de mare. Indiferent de cum te simti, o repriza de ras din toata inima iti imbunatateste, garantat, starea de spirit. Te poti simti rau cand razi? Poti ramane suparat in timp ce chicotesti?

Nu, nu o poti face! Iubeste-te asa cum esti si iubeste ceea ce faci. Si razi de tine si rade-i vietii in fata. Nu spune nimeni ca nu trebuie sa iei viata in serios, insa este bine sa o traiesti adoptand atitudinea potrivita. Asadar, bucura-te si razi din toata inima. Daca nu esti convins de efectul benefic al rasului citeste una dintre cartile lui Norman Cousins. A reusit sa se vindece de o boala fatala, apoi s-a imbolnavit din nou si s-a vindecat inca o data. Cand a murit in 1990, traiese 36 de ani mai mult decat preconizase medicul care i-a descoperit afectiunile.

Norman Cousins a spus despre calitatea vietii:

Fiecare fiinta umana are capacitatea de recuperare si vindecare. Calitatea vietii este extrem de importanta. Asuma-ti responsabilitatea pentru calitatea propriei vieti. Hraneste fortele regenerative si de intarire care exista in tine.

