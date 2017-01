Esti un parinte prea indulgent? Iata ce trebuie sa stii despre rasfat

Toti parintii isi iubesc copiii. In timp ce unii isi manifesta iubirea, isi asculta copiii si le ofera neconditionat suportul emotional de care acestia au nevoie, alti parinti sunt din categoria “furnizor” si pentru ei iubirea este masurata in lucrurile pe care le aduc in casa, astfel incat copiilor sa nu le lipseasca nimic.

Unii parinti sunt mai exigenti, in timp ce altii le ofera o libertate foarte mare copiilor.

Iata cateva lucruri pe care ar trebui sa le stii despre rasfat.

Traditionalul rasfat

Rasfatul, pentru majoritatea oamenilor, inseamna niste parinti indulgenti care le dau copiilor lor foarte multa libertate. Rareori acesti parinti pot spune NU, iar acest lucru duce la cresterea pretentiilor celor mici. Cu cat parintii le ofera mai mult, cu atat copiii devin mai insistenti si mai pretentiosi, iar cand nu primesc ceea ce doresc apar crizele de isterie. In acele momente este indicat sa-ti amintesti ca rolul tau ca parinte este sa-ti ghidezi copilul in viata pentru a deveni un adult echilibrat.

