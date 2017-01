Cum sa te eliberezi de stresul acumulat in corp

Petreci mult timp stand in fata computerului, in avion sau in automobil? In aceasta situatie muschii soldurilor ar putea fi intepeniti, ceea ce afecteaza abilitatea de a dansa si, mai rau, poate cauza stres si teama. Muschiul Psoas este un muschi lung aflat la nivelul fetei laterale a corpului, ultimei vertebre toracale şi pe primele patru vertebre lombare fiind cunoscut si sub numele „muschiul sufletului”.

Este unul dintre cei mai mari muschi din corp si se afla acolo unde sunt depozitate stresul ori trauma si poate, la propriu, influenta starea de spirit si modul in care privesti viata. In prezent se stie cat de mult frica poate inhiba abilitatea de a gandi clar din cauza perspectivei nesanatoase care te poate rani pe tine si tot ce se intampla in jurul tau. Tocmai de aceea, este acum important sa analizezi locul in care teama este depozitata in corp precum si cateva modalitati de a scapa din ea.

„In cazul oamenilor cele doua extremitati pot fi descrise drept Dragoste (+) si Teama (–). Dragostea alimenteaza dezvoltarea. In schimb, ura impiedica dezvoltarea”, spune doctorul Bruce Lipton.

Cum te face stresul usor de manipulat

Cand iti este frica poti fi manipulat usor. Specialistii in publicitate si politicienii au invatat cum sa profite de acest aspect bilologic al fiintei umane cunoscut si sub numele de creierul reptilian.

Din nefericire stilul de viata nelinistit (mental) combinat cu o activitate fizica scazuta (mult timp la birou, in masina, in avion) au ca efect inabilitatea organismului de a elimina stresul, motiv pentru care oamenii sunt bantuiti de ganduri pline de teama si de anxietate.

