Cele mai comune probleme sexuale de care se tem barbatii

Atunci cand ai probleme mai jos de centura, desi intri in panica, poti avea o retinere in a intreba ce se intampla cu penisul tau.

Iata cele mai comune probleme sexuale ale barbatilor, explicate de specialistii site-ului man1health.com.

1. Penis rosu

Aceasta problema este deseori insotita de mancarimi, dureri usoare sau severe. Cele mai multe cazuri de penis rosu sunt cauzate de activitatea sexuala agresiva prelungita. Penisul se transforma intr-o zona iritata, uscata, sensibila la atingeri. In general, problema dispare dupa 12-24 de ore, insa poate reaparea dupa o masturbare sau un act sexual agresiv prelungit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.