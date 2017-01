7 lucruri pe care trebuie sa le tii secrete

Sunt cateva lucruri pe care ar trebui sa le tii doar pentru tine. Nu vei avea niciun avantaj daca le dezvalui si celorlalti, indiferent de cat de mult ti-ai dori sa o faci.

Iata cele mai importante lucruri pe care ar trebui sa le tii secrete.

Nu-ti dezvalui cele mai ambitioase planuri

Tine-le doar pentru tine pana in clipa in care ai gasit o modalitate de a le duce pana la capat. Astfel de planuri au puncte slabe si greutati pe care tu le-ai scapat din vedere. Asadar sunt sanse ca cineva sa le descopere si sa bata moneda pe ele, sa te demoralizeze si asa sa te faca sa renunti la ele.

Nu le spune celorlalti ca ai donat bani si cat ai dat si nici ca ai facut munca de caritate

Cea mai importanta virtute este sa faci un bine fara sa te astepti la ceva in schimb. Sa te umfli in pene pentru ca ai ajutat pe cineva duce rapid la aroganta. Daca simti nevoia, ai putea incerca sa afli motivul pentru care te implici in astfel de actiuni: din altruism sau din dorinta de a fi ridicat in slavi?

