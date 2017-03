Ceara din urechi nu este ceva cu care sa te lauzi si foarte multa lume utilizeaza betigasele de urechi pentru a le indeparta. Vestea proasta este ca acest obicei iti poate face mai mult rau decat bine.

Medicii spun ca prin impingerea betigaselor spre canalul urechii poti afecta timpanul, cu consecinte precum vertij sever si chiar pierderea definitiva a auzului.

Iata 5 greseli pe care le faci cand te cureti in urechi. Renunta la aceste obiceiuri, daca le ai!

Curatarea regulata a urechii

Multi oameni n-au niciodata nevoie de curatarea urechii. Aceste organe au oricum capacitatea de a se curata singure. De fiecare data cand isi misti maxilarul, ceara si celulele moarte de la nivelul urechii sunt aduse spre exterior. Urechea produce atata ceara cata are nevoie si sunt oameni care au mai multa sau mai putina decat altii, insa asta nu inseamna ca este ceva in neregula cu ei.

Rolul pe care il are ceara este sa impiedice intrarea apei, a microbilor sau a bacteriilor in ureche.

Nu este nevoie sa introduci ceva in ureche pentru a scoate ceara, ci sa astepti ca aceasta sa ajunga in pavilionul urechii si sa o stergi usor cu ajutorul unui prosop.

Utilizarea betigaselor de urechi

Betigasele din bumbac pot afecta pielea de la nivelul urechii, timpanul si a cele trei oscioare de la nivelul urechii medii (ciocanul, nicovala si scarita). In plus, aceste betigase pot impinge si mai mult ceara spre canalul urechii. Cel mai grav lucru care se poate intampla este ca bulbul de bumbac sa ramana in interiorul urechii si sa ai nevoie de interventia medicului pentru scoaterea lui.

