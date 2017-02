3 greseli pe care femeile le fac in dormitor majore

Din cand in cand, cu totii simtim nevoia unei… pale de aer proaspat in viata noastra sexuala, de o iesire din rutina, oricat de confortabila ar fi ea, de ceva… altfel.

Doar pentru ca iti iubesti partenerul si el pe tine si intampini cu incantare avansurile lui sexuale cand le face nu inseamna ca totul e perfect si nu mai e loc de imbunatatiri. Te-ai gandit vreodata sa-ti asumi un rol mai… activ in viata vostra sexuala?

Dr. Jane Greer, expert in terapie sexuala si psihoterapia familiei spune ca nici nu e greu, trebuie doar sa eviti sa mai faci cele mai comune trei greseli pe care femeile le fac in dormitor.

1. Porti haine confortabile

Da, stim ca te simti tare bine in camasile de noapte lungi, moi, de finet sau in pijamalele lejere, la fel de moi, insa cea mai rapida metoda de a taia cheful de sex al partenerului sunt hainele tale confortabile. Deci, daca vrei sa sufli putin in jarul pasiunii, arunca tricoul si pantalonii din bumbac si pune pe tine o camasuta scurta, dantelata sau din satin, ceva in care sa te simti sexy si astfel sa starnesti interesul partenerului tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.