Si-a tinut parul prins in coada sau in coc in fiecare. Iata cum arata acum 

Consecintele parului prins in coc pot fi infricosatoare. Multe femei se sperie cand vad par in cada sau prea mult par in perie. Chiar daca stresul este cea mai intalnita cauza a stresului exista si alte motive pe care le poti preveni.

Fosta balerina Diva Holland isi prindea parul in coc sau in coada in fiecare zi, iar consecintele sunt devastatoare asa ca s-a decis sa impartaseasca intamplarea sa si altor femei.

Diva a inceput sa ia lectii de balet la varsta de 3 ani ceea ce inseamna ca parul ei era mereu prins.

La varsta de 13 ani a observat ca i se rareste parul in zona fruntii, iar la 22 de ani si-a facut transplant de par.

Din cauza aceasta a fost batjocorita de copii la scoala.

“Batjocura a inceput cand aveam 13 ani. Acesta era motivul pentru care eram foarte nemultumita de aspectul meu fizic si faceam orice imi statea in putere sa imi ascund fruntea”, spune ea.

Dupa ce si-a intalnit logodnicul i-a luat foarte mult timp sa ii arate fruntea.

“I-am spus despre fruntea mea dupa 6 luni. Pentru mine era ceva foarte personal.”

A renuntat la balet la varsta de 18 ani pentru a deveni model. Astazi este mama unui baietel de 2 ani si o fetita de 6 luni.

Anul trecut si-a facut implant de par pe frunte. Dupa un an de la operatie Diva nu isi ascunde entuziasmul.