Amestecul care iti face parul sa creasca rapid, dupa doar o saptamana

Multi oameni vor sa aiba par lung si stralucitor, dar nu isi pot atinge scopul din cauza caderii parului sau a faptului ca nu le creste parul.

Daca parul tau nu creste repede dupa ce te tunzi, singura modalitate prin care poti obtine lungimea dorita este sa apelezi la extensii de par.

Totusi, exista modalitati naturale prin care poti accelera cresterea parului. Aceste remedii sunt mult mai putin costisitoare si au efecte de lunga durata, comparativ cu produsele comercializate.

Continua sa citesti mai jos si sa inveti cum poti accelera cresterea parului. In mod surprinzator, cel mai bun remediu sunt cartofii. Au abilitatea de a accelera cresterea parului in mod natural si fara efecte adverse, in doar o saptamana!

Trebuie sa speli 5-6 cartofi de marime medie si sa ii cureti, apoi sa ii amesteci intr-un blender. De indata ce optii un amestec gros, adauga apa daca este nevoie si strecoara piureul cu ajutorul unei carpe de bumbac intr-un bol pentru a separa sucul de resturi. Acesta este extractul de cartofi de care ai nevoie.

Aplica amestecul pe par si maseaza scalpul cu grija, apoi aplica restul

pe varfuri. Dupa aceea acopera capul cu o plasa pentru par si lasa remediul sa actioneze timp de 20-25 de minute si apoi clateste cu apa.

Daca vei aplica amestecul in fiecare saptamana parul tau va creste incontrolabil.