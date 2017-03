Vrei o idila la birou? 6 sfaturi ca sa nu dai de probleme

Relatiile amoroase la serviciu sunt mai comune decat ai crede. Un studiu recent a scos la iveala ca 56% dintre participanti au avut sau au o idila la birou.

Daca si tu ai in minte un asemenea scenariu – o colega iti face cu ochiul de ceva vreme, iar acum te-ai gandit sa dai frau liber instinctelor –, nu uita sa-ti iei inainte cateva masuri de precautie. Relatiile la serviciu pot fi delicioase, daca sunteti amandoi pe aceeasi lungime de unda; in caz contrar, risti sa cazi in ridicol, sa ajungi subiect de barfa si sa-ti pierzi reputatia printre colegi.

Nu interpreta gresit semnalele ei

Flirtul adevarat este o intreaga arta, care necesita multa delicatete si capacitatea de a intelege corect semnalele subtile ale femeii pe care ai pus ochii. Trebuie sa cantaresti bine lucrurile si sa fii sigur ca e interesata de tine (nu cumva e doar amabila?), ca sa nu faci o gafa de proportii. Chiar si dupa ce devine evident ca te considera atragator, e bine sa procedezi cu multa finete. In niciun caz nu i te urca pe birou exclamand: „Ia-ma acum!“, pentru ca nu va functiona si risti sa pari un dement sau, mai rau, disperat.

