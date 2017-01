Profetia “Razboinicilor Curcubeu” despre viitorul planetei

Profetiile din vechile carti sacre, manuscrise sau legende au fascinate intotdeauna omenirea, chiar daca au existat si sceptici care n-au avut incredere in veridicitatea acestora.

Si, totusi, intrebarile au continuat. Se va sfarsi aceasta lume? Va inceta umanitatea sa mai existe? Va fi rasa umana inlocuita cu o alta?

Iata care este profetia Razboinicilor amerindieni ai Curcubenului despre viitorul lumii.

Curcubeul este un simbol important in multe culture antice, iar in ceea ce-i priveste pe indienii nativi din America, curbubeul reprezinta viitorul misterios.

In povestile si profetiile multor triburi de la Hopi si Zuni (in Sud-Vest), la Cherokee (in Sud-Est), de la Cree (Nordul indepartat) si Sioux, la popoarele mayase din sudul indepartat, curcubeul este intruchipat ca un simbol al armoniei sub care se reunesc toate rasele si religiile. Nativii amerindieni vorbesc despre maretii Razboinici ai

Curcubeului care vor stapani planeta si care vor contribui la marea trezire.

