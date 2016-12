Povestea de Craciun pentru suflet: De ce plange Mos Craciun

Cu cateva zile inainte de Craciun, am avut un musafir neobisnuit calcandu-mi pragul casei. Iata cum s-a intamplat. Tocmai imi terminasem treburile gospodaresti specifice pregatirilor de Craciun si ma pregateam sa ma duc la culcare, cand am auzit un zgomot venind din fata casei.

Am deschis usa holului si, spre uriasa mea surprindere, era Mos Craciun in persoana; se vedea in spatele unui brad frumos. Si-a pus degetul la gura, semn sa nu strig.

„Ce faci aici??”, ma pregateam sa il intreb.

Cuvintele mi s-au oprit in gat cand am vazut ca avea lacrimi in ochi. Alura vesela cu care suntem obisnuiti sa il vedem pe Mos Craciun disparuse.

Apoi el mi-a spus simplu si convingator: “Invata-i pe copii!”.

Eram contrariata. Ce vroia sa spuna cu aceste cuvinte?? El mi-a anticipat intrebarea si, cu o miscare rapida, a scos un sac mic de jucarii din spatele bradului adus de el.

In timp ce eu stateam acolo complet uluita, Mos Craciun mi-a repetat: “Invata-i pe copii! Invata-i, invatati-i adevarata semnificatie a Craciunului, cea veche care acum s-a uitat cu desavarsire! Prea putini copii din ziua de azi stiu cu adevarat ce inseamna Craciunul…”.

Mos Craciun s-a intins spre sacul sau si a scos de acolo o coroana verde de brad proaspat. “Invatati-i pe copii ca verdele proaspat al bradului de Craciun ramane asa, verde, tot anul, simbolizand speranta omenirii ce nu piere niciodata. Toate acele bradului sunt indreptate spre exterior, adica spre Cer, semn al simbolului ca gandurile omului se indreapta toate, cu speranta, spre divinitate.”

