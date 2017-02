Nu mai cumpara usturoi! Iata cum il poti cultiva acasa

Usturoiul este unul dintre cele mai versatile si mai sanatoase alimente din lume. Nu doar ca adauga savoare in orice fel de mancare insa ofera si o multime de beneficii pentru sanatate.

Vitamine si minerale

Usturoiul are proprietati medicinale datorita continutului ridicat in vitamine si a continutului scazut in calorii. Usturoiul este bogat in magneziu, vitamina B6, vitamina C si selenium, calciu, potasiu si numai 42 de calorii.

Intareste sistemul imunitar

Usturoiul este cunoscut pentru ca imbunatateste sistemul imunitar si ajuta la combatarea unor afectiuni precum raceala obisnuita. Studiile au demonstrat ca incorporarea usturoiului in dieta zilnica reduce riscul de aparitie a bolilor cu pana la 63%, ceea ce este folositor mai ales in cazul persoanelor care racesc foarte usor.

