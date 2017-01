N-ai fi crezut asta! 5 beneficii ale imbatranirii

Viata are o traiectorie deprimant de simpla. Te nasti, cresti, petreci cativa ani aratand si simtindu-te grozav, ajungi la varsta a doua si apoi, incet, te pregatesti sa intri in antecamera singuratatii, disperarii si a sexului teribil. In cele din urma, ajungi sa imparti casa cu inca un batranel/ica intrebandu-va de ce nu va mai viziteaza copiii.

Cel putin asta este o perceptie cinica a vietii. Insa exista si modalitati pozitive de a privi lucrurile. Ca de exemplu, sa consideri batranetea mai putin un declin incet si continuu, ci mai degraba o cale de a explora arii minunate ale vietii.

Iata cateva exemple:

Racesti mai putin

Potrivit studiilor, tinerii intre 18 si 35 de ani racesc, in medie, de doua – trei ori in sezonul rece. In schimb, persoanele peste 50 de ani se confrunta cu una – doua raceli in aceeasi perioada. Atunci cand oamenii se nasc, fiecare nou virus actioneaza asupra sistemului imunitar asemeni unui baros. Pe masura ce inainteaza in varsta, sistemul imunitar isi aminteste cum actioneaza anumiti virusi si stie cum sa-i anihileze.

Pana la 40 de ani, organismul stie deja cum cum sa gestioneze diversii invadatori, ceea ce inseamna ca se imbolnaveste mai greu. In acelasi timp, trebuie amintit ca in anumite privinte sistemul imunitar devine mai slab ceea ce poate avea ca rezultat apaitia unor boli grave.

