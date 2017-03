Motive sa-ti duci copilul la gradinita

Desi gradinita nu este obligatorie, cel putin deocamdata, sunt multi parinti care aleg sa-si aduca copiii la gradinita. Ce-i drept, printre motive este si faptul ca parintiii sunt la serviciu, iar gradinita reprezinta un loc sigur unde copilul sa fie lasat (asta in cazul in care nu se apeleaza la bunici sau bone).

Gradinita are, insa, beneficiile sale, iar cei care se tem de bolile colectivitatii ar trebui sa ia in seama mai mult avantajele educatiei timpurii decat dezavantajele imbolnavirilor.

Copiii invata sa se controleze

Copiii au nevoie sa interactioneze cu copii de varsta lor pentru a-si dezvolta abilitati de care vor avea nevoie la scoala: ascultatul, impartitul, asteptatul randului si chiar cum sa piarda. De asemenea, copiii vor capata abilitatea de a-si controla comportamentul, atentia si emotia. Si acasa, parintii pot invata copiii aceste lucruri, insa in colectivitate sunt mai usor de adoptat.

Educatia dezvolta creierul

In aceasta perioada copiii acumuleaza foarte multe informatii. Copiilor le este mai usor sa asimileze informatiile in preajma altor copii, asa ca gradinita ofera mediul propice pentru ca cei mici sa isi dezvolte abilitatile cognitive.

Potrivit statisticilor, copiii care merg la gradinita au un risc scazut de a avea rezultate proaste la invatatura, de a abandona scoala, se descurca mai bine la scoala si in societate.

