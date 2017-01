Luciana Manolea – figura impenetrabila a jucatorului de poker

Desi este incadrat oficial in categoria jocurilor de noroc, pokerul este in acelasi timp considerat un joc de abilitati, cel putin asa il percep cei care “traiesc” cu adevarat in acest domeniu, participand la o multime de turnee de top.

De aceasta parere este si Luciana Manolea, una dintre putinele femei din Romania care impresioneaza de ani buni in pokerul international, acumuland succese in serie in special la evenimentele organizate de PokerStars. Aceasta joaca online cu pseudonimul “luckyno75″, devenit deja celebru.

La 28 de ani, Luciana Manolea are deja o cariera relevanta in poker si castiguri totale de peste 3 milioane de dolari, conform PoketFives.com. Spre exemplu, in anul 2012 a reusit sa castige turnee pe trei mari site-uri de poker, printre care PokerStars.com si PokerStars.fr. “Am invatat singura de pe internet, am inceput sa joc formatul SNG “Double or Nothing” si am calculat de la inceput ca e suficient sa castig cateva jocuri pe zi ca sa fac un salariu de incepator. M-a cucerit foarte repede pokerul”, povesteste jucatoarea intr-un interviu acordat publicatiei pokernews.com.

Intr-o alta sursa online, pe feminis.ro, Luciana Manolea povesteste si despre “fata de poker”, despre care cele mai multe persoane considera ca este “secretul” marilor jucatori – arta de a nu il lasa pe adversar sa inteleaga daca ai sau nu o mana buna, precum si arta de a citi adversarul, pentru a-i anticipa miscarile si strategia. Jucatoarea romanca explica faptul ca, in poker, exista situatii cand simti ca domini un jucator poate chiar mai bun ca tine, dar si inversul, cand te simti dominat de un jucator slab. “Important e sa analizezi mana respectiva si sa inveti din ea. La jocul live, atentia la mimica si gestica jucatorilor la fiecare etapa e foarte importanta mai ales in acele situatii cand ai o decizie grea. Intr-un joc de informatie incompleta, fiecare indiciu conteaza”.

Conform Lucianei Manolea, femeile sunt mai greu de citit decat barbatii. In mod obisnuit, sa ai o fata de poker inseamna sa ai o fata care nu tradeaza absolut deloc faptul ca ai o mana buna sau slaba la jocul de poker respectiv. Astfel, fata de poker inseamna mister, seriozitate, ba chiar posibilitatea de a induce in eroare adversarul. Nu este deloc usor, pentru ca emotia isi poate spune cuvantul, iar reactiile specific umane trebuie “amortite”, ceea ce se realizeaza in timp, prin exercitiu intens. “Cred ca prima impresie a barbatilor cand au o jucatoare necunoscuta la masa este ca au de-a face cu o jucatoare recreationala si care evita riscurile fara maini mari”, marturiseste Luciana Manolea o realitate pe care o transforma in general in avantaj.

Insa cine este femeia din spatele acestei fete de poker cu care s-au confruntat de-a lungul ultimilor ani atat barbati, cat si femei? In timpul facultatii, si-a dat seama ca nu doreste un program normal de lucru si ca prefera sa lucreze pe cont propriu. S-a bazat initial pe “norocul incepatorului”, dar apoi si-a conturat o strategie, investeste in participarea sa la turnee internationale, este autodidacta si stie mereu unde doreste sa ajunga in aceasta cariera aparent neobisnuita mai ales pentru o femeie. Initial juca 8-9 ore pe zi, apoi a mai redus aceasta parte practica, insa in favoarea studiului, caci considera ca “volumul nu este totul” in poker.

In afara de acest joc de abilitati, Luciana Manolea are si alte hobby-uri, precum sportul si gatitul sanatos. Pentru a se mentine mereu in forma, inclusiv la turneele ce pot dura o zi intreaga, face exercitii si consuma multa apa. In prezent, are chiar o instalatie de apa alcalina, despre care spune ca este extrem de benefica pentru sanatate. Indiferent de deciziile pe care le va lua in plan personal, nu se vede renuntand definitiv la poker, care va ramane, intr-un fel sau altul, parte din viata sa.