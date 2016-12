Legenda ciorapeilor de Craciun

Ciorapeii de Craciun – ii stim cu totii, macar din filme: colorati, mari, rosii si verzi, atarna veseli, de obicei la semineul de langa bradul frumos impodobit, asteptand sosirea lui Mos Craciun care sa le umple cu daruri pentru posesorii lor.

Cadourile care pot incapea in soseta de Craciun sunt de obicei mai mici ca volum, jucarii mici, dulciuri, fructe, banuti sau orice obiect ce poate umple soseta. Cadourile mai mari sunt impachetate frumos in ambalaj de cadou si se pun langa bradul de Craciun. Asa ne invata traditia si ne invatam si noi copiii, an dupa an.

Povestea ciorapului de Craciun se spune ca dateaza din anul 280 si e legata de faptele bune facute de un om generos numit Nicolas, care traia in orasul Myra in Asia Mica. Cand era inca tanar, parintii sai bogati au murit intr-o epidemie.

Un sustinator al invataturilor lui Iisus Hristos, Nicolas a devenit preot crestin si si-a folosit toti banii ca sa ii ajute pe saraci, pe cei in nevoie sau suferinzi. Si-a dedicat viata sa il slujeasca pe Dumnezeu si a fost facut episcop cand era inca tanar. Parintele Nicolas (sau Nicolae) a devenit cunoscut pretutindeni pentru bunatatea si generozitatea sa. Nicolae nu a fost niciodata casatorit si nu a avut copii. Dar el iubea foarte mult copiii si deseori dadea cadouri copiilor din orasul lui.

De aceea el a devenit cunoscut drept cel ce daruieste cadouri din Myra. Dar el daruia cadouri in special noaptea tarziu pentru ca identitatea sa sa ramana secreta. Nu ii placea sa fie vazut cand daruieste asa ca cei mici stiau ca trebuie sa adoarma daca vor sa vina Nicolae si la ei. Nicolae a devenit cunoscut drept protectorul copiilor si, dupa ce a fost canonizat, a fost numit Sfantul Nicolae.

