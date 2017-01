Lectii de viata oferite de centenari

Varsta este doar un numar, iar acest lucru este clar evidentiat de vietile a trei centenari intervievati de LifeHunters. Fiecare dintre ei are propria sa poveste de viata – Clifford Crozier, nascut in 1915; Emilia Tereza Harper, nascuta in 1913; si John Millington Denerley, nascut in 1914. Vei observa ca toti au un asa numit „je ne sais quoi” pe care sunt gata sa il impartaseasca.

Pozitivitatea si puterea sunt, cu siguranta, prezente impreuna cu forta de viata si cu un interes continuu despre lumea care ii inconjoara. Chiar daca timpurile s-au schimbat, acesti oameni continua sa traiasca adaptandu-se si imbratisand noile faze ale vietilor lor. Stapanirea de sine si voiciunea emotionala au jucat un rol important in longevitatea lor.

Voiciunea emotionala si optimismul te ajuta sa-ti pastrezi inima tanara

Toti cei trei centenari arata mult mai tineri decat varsta lor si, cu siguranta, nu se comporta ca o persoana atat de batrana. Atitudinea pozitiva ii ajuta sa-si pastreze inimile tinere, iar cercetatorii le dau dreptate…

Intr-un studiu la care au participat 100 de seniori (media de varsta fiind de 81 de ani), cei care au fost expusi la mesaje pozitive implicite (cuvinte precum: creativitate, vioiciune, in forma) au inregistrat progrese in ceea ce priveste puterea fizica. Acest lucru demonstreaza ca mintea are influenta asupra creierului si toti centenarii intervievati au demonstrat asta.

Asadar, in cazul in care crezi ca mintea si corpul se vor deteriora odata cu inaintarea in varsta, exact asta vei experimenta. Insa si viceversa este valabila: daca ai o atitudine mentala pozitiva si un stil de viata sanatos (sa dormi suficient, sa mananci sanatos si sa fii activ) corpul si mintea iti vor ramane tinere.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.