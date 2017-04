Intrebari care iti vor da batai de cap! Tu stii raspunsul corect?

Cand oamenii inteligenti se plictisesc cauta puzzle-uri interesante de rezolvat. Unele dintre ele se dovedesc a fi mai dificile decat pari.

Te invitam sa le testezi si sa incerci sa raspunzi la aceste intrebari capcana

Intrebare: In 1990 o persoana are 15 ani, iar in 1995 aceeasi persoana are 10 ani. Cum se poate ?

Raspuns: Persoana respectiva s-a nascut in 2005 I. HR asa ca numaram invers

Intrebare: de cate ori se invarte limba care indica minutele in jurul ceasului?

Raspuns: de 22 de ori

Intrebare: Un barbat si-a parcat masina la un hotel si dintr-o data si-a pierdut toata averea. Ce s-a intamplat?

Raspuns: s-a oprit la hotelul dusmanului din Monopoly.