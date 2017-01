Interpretare vise: 5 simboluri pe care sa nu le ignori

Potrivit specialistilor, corpul uman are nevoie de 6-8 ore de somn pe noapte. Mai exact, petrecem dormind aproximativ o treime din viata.

Carl Jung, un psihoterapeut care si-a dedicat activitatea studierii arhetipurilor si subconstientului colectiv, a concluzionat ca prin vise deschidem poarta care desparte constientul de lumea spiritelor. De asemenea, un studiu realizat in Kyoto, Japonia, a scos la iveala faptul ca oamenii urmaresc visele in aceeasi maniera in care privesc cand sunt treji.

Iata 5 lucruri pe care sa nu le ignori daca iti apar in vis.

1. Zborul

Cand visezi ca zbori inseamna ca trebuie sa fii mai ambitios. Sa te intrebi: Unde ma indrept? Cum ajung acolo? Am probleme in viata? De obicei, dupa un vis ca zbori te trezesti revigorat, ai sentimentul ca esti liber si ca poti sa realizezi tot ce-ti pui in cap.

