Iata de ce trebuie sa ai mereu o sticla de apa oxigenata in casa

Apa oxigenata este o substanta formata din apa si oxigen care inlatura germenii, fiind cel mai natural dezinfectant.

Este un lichid incolor putin mai vascos decat apa. Cel mai des este folosit ca si dezinfectant, inalbitor si oxidant, dar poate fi folosit in mult mai multe scopuri.

1. elimina virusurile

2. inlocuieste pesticidele

3. albeste dintii: spala-te pe dinti ca deobicei, iar la final clateste-ti gura cu un amestec de 2 lingurite de apa si o lingurita de apa oxigenata de concentratie 3%

4. albeste unghiile ingalbenite: inmoaie-ti degetele intr-un bol cu apa oxigenata de concentratie 3% timp de 5 minute. Repeta procesul in mai multe zile pana ce obtii rezultatul dorit.

5. decoloreaza parul

6. dezinfecteaza ranile

7. elimina acneea: amesteca 2 linguri de apa oxigenata de concentratie 3% si 2 linguri de otet de mere pentru a obtine o solutie de curatare a fetei. Inmoaie o bucata de vata in amestec si tamponeaza suprafata afectata. Nu folosi aceeasi bucata de vata pentru intreaga fata pentru a evita transferul de bacterii.

8. trateaza urechea infectata: pune 8 picaturi de apa oxigenata in urechea afectata

9. elimina ciuperca piciorului: amesteca parti egale de apa si apa oxigenata si aplica ciuperca piciorului

10. dezinfecteaza periuta de dinti: inmoaie periuta de dinti in apa oxigenata pentru a elimina bacteria din baie.