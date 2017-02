Feng Shui pentru 2017 – ghidul tău pentru armonie, energie și sănătate

Partea frumoasă la Feng Shui este dinamismul. Adică energiile care se modifică în fiecare an sau stelele anuale, în limbajul acestei arte chinezești, care te ajută să te armonizezi cu mediul.

Feng Shui are și o parte statică – configurația energetică a locuinței sau biroului care nu se schimbă de la an la an.

Însă pe noi ne interesează acum energiile noi cu care vine 2017:

– energiile și zonele bune, pe care le poți folosi ca să-ți sporești sănătatea, armonia și prosperitatea

– energiile și zonele mai puțin bune, pe care ar fi bine să le eviți și să le micșorezi impactul.

