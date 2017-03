Cum sa scapi de lene printr-o tehnica japoneza

Adesea oamenii isi stabilesc obiective insa le rateaza pe cele mai multe dintre ele. Apoi gasesc scuze pentru esecurile lor si isi promit ca si le vor indepli in viitorul apropiat. Si incep puternic pentru ca apoi, in timpul procesului de atingere a lor, sa mearga din ce in ce mai incet pana cand ajung sa se opreasca de tot.

Care este motivul din spatele acestui esec?

Cu totii ne stabilim scopuri si ne asumam responsabilitati pe care incercam sa le indeplinim rapid. Iar daca acest lucru nu se intampla, ne pierdem zelul si ne intoarcem la vechile obiceiuri.

Japonezii au descoperit o tehnica ce te ajuta sa scapi de lene

Niponii practica Kaizen, are la baza principiul “1 minut” – adica o persoana incepe cu o sarcina simpla pe care sa o finalizeze intr-un minut dar in fiecare zi, si in acelasi timp prestabilit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.