Cum sa scapi copilul de fricile de noapte

Sunt copii care au frici asociate noptii si mersului la culcare. Aceste frici iau diverse forme, de la proverbialul bau-bau, pana la fricile mai complexe, cum ar fi faptul ca se trezesc si nu isi mai gasesc parintii alaturi sau catastrofe naturale.

Iata cateva sugestii care iti pot fi de folos daca vrei sa-ti scapi copilul de fricile de noapte.

Ia in serios fricile copilului

Nu face glume pe seama fricilor pe care le are copilul tau si trateaza-le foarte in serios, chiar daca sunt nimicuri. Pentru copil este foarte important ca el sa se simta in siguranta, protejat. Acest lucru il va ajuta sa prinda curaj, incredere de sine si sa invete sa-si gestioneze emotiile. Asculta-l cand iti povesteste de ce anume ii este frica, pune-i intrebari deschise ca sa afli cat mai multe amanunte si sa stii cum sa actionezi.

Fa-l sa se simta in siguranta

Odata intelese motivele fricilor sale, asigura-ti copilul ca totul este in regula. Daca este vorba despre frica de separare, spune-i ca vei fi langa el cand se va trezi dimineata. Vorbeste-i despre lucrurile pe care urmeaza sa le faceti in ziua urmatoare. Daca ii este frica de un eveniment/calamitate (furtuna, incendiu etc.), explica-i ca aceste evenimente sunt rare, ca pentru furtuni exista avertizari meteo, iar pentru incendii exista detectoare de gaze/fum etc. Si ca, oricum, esti pregatit sa-l protejezi pentru orice situatie. In cazul in care frica este pentru ceva imaginar, vorbeste-i copilului tau despre monstri si arata-i situatii reale care n-au legatura cu imaginatia. Intreaba-l daca a vazut vreodata un monstru mergand cu masina sau cu bicicleta, daca a vazut vreun monstru la scoala sau pe drum etc.

