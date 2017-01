Charlie Chapin, scrisoare emotionanta catre fiica sa

Pe când încerca să-și facă o carieră în dans, la Paris, Geraldine, fiica lui Charlie Chapin, a primit o scrisoare neașteptată de la tatăl său.

Celebrul actor englez i-a povestit despre lucrurile mărunte la care trebuie să aibă grijă zi de zi și a rugat-o să nu jignească pe nimeni și să-i respecte pe cei din jurul său. În rândurile de mai jos veți găsi scrisoarea primită de Geraldine în 1965.

Fiica mea,

S-a lăsat seara. Este noaptea de Crăciun. Toate războaiele fără nume din micul meu castel s-au potolit. Nu vreau să-i trezesc pe fratele și sora ta. Chiar și mama ta doarme. Dar unde ești tu? (…) Știi, oare, câte nopți am stat lângă patul tău când erai mică și îți spuneam basme despre frumoasa din pădurea adormită, despre dragonul care nu doarme niciodată? Și când somnul îmi învingea bătrânii ochi râdeam de el și îi ziceam: „Pleacă de aici, somnul meu e țesut din visurile fiicei mele!”

Am văzut ce visuri ai, Geraldine, ți-am văzut viitorul, și-am văzut destinul. Am văzut o fată dansând pe scenă, o zână care plutește pe cer. Am auzit pulicul spunând: „O vedeți pe fata aceasta? Este fiica unui bufon bătrân. Îi mai știți numele? Îl chema Charlie”. Da, eu sunt Charlie! Sunt bufonul acela bătrân! Azi este rândul tău. Dansează! Eu am dansat în pantaloni zdrențăroși, dar tu dansezi în rochie de mătase, ca o prințesă…

