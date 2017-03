Ce trebuie sa stii despre cafea si dependenta de cofeina

Ti se pare ca nu poti functiona fara cafea? Nu esti singurul. De altfel, cofeina este considerata cel mai utilizat drog, iar dependenta de cofeina este una dintre putinele acceptate social.

Ce este cofeina

Cofeina este un stimulent natural pe care il contine cafeaua. Ea se mai gaseste in cantitati mai mici si in ceai, ciocolata si sucuri. Cofeina este cea mai consumata substanta psihoactiva care poate genera dependenta.

Cofeina are efecte multiple asupra corpului uman, inclusiv abilitatea de a imbunatati metabolismul, stimuleaza activitatea creierului, creste puterea de concentrare si starea de alerta.

Nivelul de cofeina dintr-o cafea variaza, in functie de sortimente, de la 30 de mg, la 300 mg. Totusi, in medie, o ceasca obisnuita de cafea poate avea in jur de 100 mg de cofeina. Cofeina ajunge la nivel maxim in sange la aproximativ 30-60 de minute dupa ce este consumata, iar efectele dureaza intre trei si noua ore, in functie de persoana.

