Ce sa faci pe 31 decembrie ca sa ai noroc tot anul urmator

Pe langa obiceiurile traditionale, exista oameni care se ghideaza si dupa alte traditii internationale pentru a avea noroc in anul 2017.

Mananca 12 boabe de struguri

In Spania, dar si in mai multe tari latine, strugurii sunt purtatori ai norocului. Se spune ca daca mananci 12 boabe de struguri la miezul noptii, de Revelion, vei avea 12 luni imbelsugate, dulci, dar si pline de sanatate.

Pune un banut intr-un borcan pentru belsug

Sa ai bani asupra ta atunci cand bate miezul noptii, de Revelion, este una dintre traditiile legate de sansele de castig in urmatoarele 12 luni. Insa suma este, in toate cazurile, definita. De ce sa nu-ti sporesti sansele de castig financiar punand deoparte? Incepe inca din noaptea dintre ani sa strangi bani intr-un borcan, in care sa pui orice fel de suma, in fiecare zi a anului. In felul aceste, sansele tale de castig banesc se afla in permanenta pe o panta ascendenta.

Nu te certa cu nimeni in noaptea dintre Ani si nici in prima zi a noului an

Indiferent cum a fost anul care se incheie, nu-l termina cu situatii tensionate si, mai cu seama, nu intra in 2014 suparat pe cineva. Incheie-ti socotelile cu cei care te-au suparat sau cu care te-ai certat, impaca-te cu acestia si paseste in noul an cu ganduri bune. In felul acesta, isi sporesti sansele sa ai parte de evenimente favorabile tie si de relatii cordiale tot anul.

Este musai sa ai fructe rotunde in casa

Chiar daca nu esti mare fan al fructelor, este recomandat ca in noaptea dintre ani sa ai fructe rotunde in casa. Forma sferica este considerata perfecta, fiind asociata cu infinitul, cu continuitatea. In timp ce fructele simbolizeaza vitalitate, sanatate, forma rotunda a acestora sporeste si sansele la perpetuitate in lucrurile bune din viata ta.

Sparge vasele vechi din casa

Nimeni nu spune ca trebuie sa spargi toate canile, paharele si farfuriile din casa, dar scapa de cele vechi, ciobite. Cumpara-ti ceva nou pentru casa pe care sa-l expui in noaptea dintre ani si scapa de un obiect vechi din casa. Dar nu oricum! Sparge-l in bucati ca sa alungi ghinionul din casa!

Mananca taietei

In cultura est-asiatica, taiteii cat mai lungi simbolizeaza longevitate. Pentru o viata cat mai lunga, prepara o mancare care sa contina taitei si ia o gura dupa ce ceasul bate miezul noptii, de Revelion.

Nu manca pui

Poti pune aproape orice pe masa de Revelion, mai putin preparate din pui. De ce? Se spune ca aceasta pasare alunga norocul cu cotcodacitul ei si te trage in trecut prin faptul ca scarmana in spate cu ghearele.

Mananca peste

Pestele este echivalentul biblic al abundentei, al renasterii, motiv pentru care preparatele din peste sunt de bun augur daca le mananci in noaptea dintre ani. Atentia insa! Mananca pestele intreg, nu taiat felii sau bucatele, caci altfel iti transformi si norocul in faramaturi.

Mananca rodii

Sa mananci rodii in noaptea dintre ani este traditie originara din Turcia, despre care se spune ca aduce noroc. Cum? Culoarea rosie reprezinta inima omului plina de sanatate, aceasta simbolistica fiind, de altfel, sustinuta si de lumea medicala care a descoperit ca rodiile sunt benefice pentru sanatate. Totodata, fructul si semintele rodiei sunt rotunde, forma sferica reprezentant continuitate si prosperitate.

Mananca ceva verde

De pe coastele Americii de Sud pana in Europa, oamenii obisnuiesc sa manance ceva verde in noaptea dintre ani pentru a avea spor la bani. Verdele simbolizeaza abundenta baneasca, dar si sanatatea de care avem toti nevoentru a ne putea bucura cu adevarat de castigurile financiare. Asadar, in noaptea dintre ani, mancati legume verzi pentru prosperitate, dar si pentru sanatate, potrivit RomaniaTV.

Scapa de datorii inainte de miezul noptii

Nu intra in noul an cu datorii, caci in urmatoarele 12 luni vei fi nevoit mereu sa dai bani. Incearca sa-ti achiti datoriile pana la miezul noptii, de Revelion, ca sa pornesti in noul an doar cu perspective de castig, nu de acumulare de datorii.

Poarta ceva rosu sau ceva nou

Creste-ti sansele de a avea o viata intensa, pasionala, dar si plina de noutati purtand ceva rosu pe tine sau ceva nou (sau nepurtat pana atunci) de Revelion.