Emily Stroia este medium profesionist, coach si scriitor. Ea asigura legatura intre cei plecati in lumea de dincolo si persoanele dragi si ii incurajeaza pe acestia din urma sa priveasca moartea intr-o lumina pozitiva.

Iata ce poti invata de la spiritele celor plecati dintre noi, potrivit lui Emily Stroia.

Cand cineva drag noua moare, simtim ca si o parte din noi a plecat odata cu el. Te poti simti un alt om sau o persoana incompleta, iar socul pierderii poate fi coplesitor. Te vei intreba daca vei suferi toata viata, daca durerea va disparea vreodata. Te vei intreba ce se intampla cu sufletele celor trecuti dincolo, daca sufera si ei. Te intrebi daca spiritul celui care a murit va mai fi langa tine.

Toate acestea sunt preocupari si emotii normale.

Din experienta mea pot extrage cateva mesaje universale pe care le-am observat la spiritele celor decedati. Ei vor sa comunice cel mai des “Sunt mandru de tine” sau “Te iubesc”. Altii cer iertare si isi regreta actiunile si comportamentul.

Am avut un caz in care spiritul unui barbat decedat a vrut sa-si ceara iertare fata de iubita lui, ramasa in viata, pentru modul abuziv in care a tratat-o. Inainte sa ne intalnim, femeia a avut probleme cu somnul si cosmaruri din cauza relatiei pe care o avusese cu barbatul. Dupa intalnire, femeia mi-a spus ca visele urate s-au oprit brusc si ca apoi a intalnit un barbat care o iubeste si o trateaza cu un respect deosebit. Am fost foarte bucuroasa ca am putut sa intru in legatura cu fostul iubit si sa o fac sa isi vada de viata.

Iata si alte mesaje pe care spiritele celor decedati au tinut sa le transmita celor dragi, ramasi pe pamant.

Pot auzi ce spui si ce gandesti despre ei si vor incerca sa raspunda intrebarilor intr-o maniera pe care sa o poti recunoaste.

