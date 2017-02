Care este misiunea ta divina? 3 modalitati sa-ti amintesti ce a ales sufletul tau in aceasta viata

Cand am venit pe Pamant, am venit ca sa ducem la implinire ceva. Suntem parte a constiintei universale si nimic nu este intamplator.

Care este misiunea ta?

Cum afli? Fii atent, asculta-ti chemarea, urmareste indiciile. Nimic nu este absurd, bizar, intamplator. “Nu muri cu muzica in tine. Nu muri fara sa-ti implinesti visul. Nu muri cu sentimentul ca ti-ai ratat viata!”, spunea regretatul Waine Dyer.

Esti in misiune

Inainte de a ne naste, asa cum un artist alege ce sa picteze pe panza alba, sufletele noastre aleg setul de culori cu care vor lucra. Isi aleg parintii, etnia, tara etc. Isi aleg numarul de posibile cai pe care ar urma sa paseasca pentru a experimenta diverse aspecte ale vietii pamantene. De exemplu, daca sufletul vrea sa exprimenteze curajul, isi va alege companionii alaturi de care sa traiasca curajos.

Apoi, pentru a raspunde sincer chemarii, alegem sa uitam la nastere tot ce am fost inainte. Pot trece ani buni, chiar si o viata intreaga pana cand ne vom reconecta cu Eul de dinainte de nastere si ne vom afla adevarata misiune pentru care am fost pe pamant. Insa cand ne-am reconectat cu sufletul nostru pentru a duce la bun sfarsit misiunea pentru care am venit, universul ne inregistreaza seriozitatea si, din acel moment, toate fricile, obstacolele vor pali in fata noului drum deschis. Mintea, corpul si sufletul se vor alinia pentru indeplinirea scopului. De multe ori, misiunea consta in ajutarea celorlalti oameni sa-si descopere lumina propriului lor drum, sa vindece, sa inspire, sa dea putere.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.