Au gasit o nota pe frigider de la fostii proprietari. Scrisoarea te va emotiona

Mutarea intr-o casa poate fi o adevarata vanatoare de comori. Chiar daca arata ca noua, fosta casa poate avea inca urmele fostilor proprietari.

Asa au stat lucrurile si in cazul unui cuplu care a cumparat o casa in 2014. Dupa doi ani de la mutare, noii propritarii au gasit o scrisoare emotionanta de la fostii. Biletul cazuse in spatele frigiderului, iar cei doi si-au dat seama ca e acolo dupa multa vreme. Iata ce scria in bilet.

“Pentru noii proprietari:

Parintii mei au cumparat casa in 1956 si au trait aici 58 de ani. Cei doi copii ai lor s-au nascut aici. Casa asta a fost ACASA multi ani. Va rog sa tratati aceasta casa cu respectul pe care il merita.

