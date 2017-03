Actori care isi repeta gesturile in fiecare film

Majoritatea amatorilor de filme vor recunoaste regizorul unui film dupa episoadele specifice. Insa si actorii au gesturile lor specifice.

Palariile lui Johnny Depp

Nu ti-l poti imagina pe Jack Sparrow, Willy Wonka sau Mad Hatter fara o palarie. Insa chiar si in viata de zi cu zi, Johnny poarta mereu o palarie. Fanii sai declara ca este un mare fan al palariilor si in viata reala.

Toasturile lui Leonardo DiCaprio

Nimeni nu propune un toast mai bine decat Leo DiCaprio. A ridicat primul pahar in Titanic, in rolul lui Jack Dawson, tanar si indragostit. Dupa aceea a repetat gestul si in Django Unchained, The Wolf of Wall Street, si de asemenea, in The Great Gatsby.

Sprinturile lui Tom Cruise

“Alearga ca Tom Cruise” este o fraza care a devenit proverbiala. Actorul alearga foarte mult in filme si nu poti sa nu recunosti ca face o treaba buna.

Degetul acuzator al lui Harrison Ford

Harrison Ford adora sa arate cu degetul alte persoane. Foloseste acest gest in fiecare film, acest deget fiind directionat celor care ii stau in cale. Prima oara a folosit acest gest in Star Wars.

Tim Roth relaxandu-se

Orice rol ar avea acest actor britanic, fie un mincinos profesionist sau Printul de Monaco, mereu gaseste un motiv de relaxare.

Foamea necontrolata a lui Brad Pitt

Uneori actorii mananca in timpul filmarilor, insa Brad Pitt o face intotdeauna si foarte realistic.