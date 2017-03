Desi de mai multi ani numarul casatoriilor se afla pe un trend descendent, cercetatorii sugereaza ca mariajul si mentinerea lui sunt cele mai bune lucruri pe care le poti face pentru tine.

Asa cum un studiu recent din New York Times a concluzionat: „casatoria ii face pe oameni mai fericiti si mai satisfacuti de vietile lor comparativ cu cei care aleg sa ramana singuri – in special in perioadele mai stresante, precum criza varstei mijlocii”.

Insa iata 9 lucruri pe care ar trebui sa le stii inainte de nunta.

Daca nu te casatoresti inainte de 23 de ani sunt sanse mai mici sa divortezi

Un studiu realizat de catre Universitatea din Pennsylvania a descoperit ca americanii care coabiteaza sau se casatoresc la 18 ani au o rata de 60% de divort. Insa persoanele care asteapta pana la 23 de ani pentru a-si pune pirostriile au o rata a divortului de 30%.

„Motivul pentru care persoanele care se casatoresc de foarte tineri ajung la divort este legat de faptul ca nu sunt suficient de maturi pentru a alege partenerul ce mai potrivit”, se scrie in raport.

