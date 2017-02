6 obiecte de care orice persoana trebuie sa scape

Atunci cand arunci la gunoi lucrurile care nu-ti mai trebuie mai raman multe altele de care uiti sa scapi. Iata cateva dintre lucrurile nefolositoare care s-ar putea gasi in colturile caselor noastre.

Hartii fara valoare

Atunci cand blender-ul pe care l-ai folosit atat de mult in ultima vreme si-a dat ultima suflare nu ai nicio problema sa-l arunci la gunoi. Insa de multe ori uiti sa scapi si de ghidul de utilizare sau de certificatul de garantie, care a expirat inca de anul trecut. Majoritatea oamenilor pastreaza aceste lucruri pe considerentul „poate mai am nevoie de ele in viitor”. S-ar putea sa mai existe si alte lucruri nefolositoare: spre exemplu, bonuri de cumparaturi de care nu mai ai nevoie, facturile achitate deja si alte hartii care ocupa spatiul degeaba

