6 obiceiuri ale oamenilor inteligenti si atragatori

Cei mai multi dintre oameni considera inteligenta sexy. Oricine a intalnit o persoana care, dincolo de aspectul fizic, pur si simplu atragea oamenii in jurul sau. Indiferent de cat era de atragator sau nu din punct de vedere fizic, reprezentantii sexului opus pur si simplu roiesc in jurul sau si, in sinea ta, ai putea fi putin gelos pe aceasta calitate a sa. Chiar si tu ti-ai fi dorit sa il/o cunosti mai bine – ca si ceilalti oameni.

Indiferent ca esti barbat sau femeie este probabil sa petreci sute de ore dar si multi bani pentru a-ti imbunatati sanatatea si aspectul fizic. Asuzi in sala de sport, cumperi haine la moda, te barbieresti, mergi la stilistist etc., insa cat timp rezervi pentru cultivarea magnetismului intern care este, de fapt, baza atractiei?

Iata sase obiceiuri simple care iti pot creste carisma si increderea in sine.

Imputerniceste-te singur/a

Potrivit Legii Atractie vei atrage in viata ta rezultatele la care te astepti cel mai mult. Bineinteletes, ca acest principiu nu se aplica mereu. Insa atunci cand treci la actiune avand incredere in tine si ceilalti vor incepe sa creada in tine si in abilitatea ta de a-ti atinge obiectivele. Pana la urma daca tu nu crezi ca meriti sa primesti ceea ce doresti, de ce ar trebui sa creada altii?

Daca ai un motiv bun pentru care treci la actiune si te concentrezi pe el, vei obtine o stare mentala increzatoare, iar increderea este o trasatura foarte atragatoare. In plus, te ajuta sa functionezi la capacitate maxima. Un adolescent care va invita o fata la dans va avea mai multe sanse sa primeasca un „da” in cazul in care zambeste, are o postura corecta si spune glume, decat daca tine capul in podea si abia vorbeste. In ultimul caz, adolescentul crede ca nu este atragator, iar fata nu ar trebui sa danseze cu el. Ceea ce pe ea o face sa nu-l priveasca intr-o lumina favorabila. Insa un zambet larg si o gluma inteligenta o vor face sa se simta confortabil, conectata si incantata de ce se va intampla in continuare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.