6 greseli frecvente pe care le fac oamenii care se considera sanatosi

Despre oamenii care sunt mai putin sanatosi se spune ca au facut alegeri gresite in viata. Insa nici cei sanatosi nu sunt feriti de erori.

Iata 6 greseli frecvente pe care le fac oamenii care se cred sanatosi.

Nu citesc cum trebuie etichetele produselor

Daca pentru tine citirea etichetelor alimentelor inseamna sa te uiti la tabelul nutritional (cate calorii, grasimi, carbohidrati sau proteine contine un anumit produs), afla ca gresesti. Cea mai importanta parte a etichetei sunt ingredientele. Ele ne spun, de fapt, ce contine alimentul respectiv. Iar aceste informatii sunt mult mai importante decat continutul de calorii si grasimi. Trebuie sa stii daca ingredientele sunt naturale sau procesate, daca contin chimicale si aditivi etc. In plus, daca nu poti pronunta un anume ingredient sau nu stii ce inseamna, cu siguranta nici corpul tau nu va sti cum sa-l proceseze.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.