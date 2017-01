6 boli cauzate de lipsa somnului. Tu le stiai?

Foarte multi oameni stau pana tarziu in noapte si se trezesc devreme dimineata. Ce nu stie cea mai mare parte dintre ei este ca modul in care dorm le poate face rau.

Iata 6 boli cauzate de lipsa somnului.

1. Obezitate si diabet

Cercetatorii de la Universitatea din Chicago au facut conexiunea intre lipsa somnului si obezitate. Acizii grasi au impact asupra metabolismului si a abilitatii corpului de a regla nivelul zaharului din sange. Persoanele care nu dorm au mai multi acizi grasi in organismul lor, ceea ce are ca efect un metabolism mai lent. In schimb, oamenii care se odihnesc bine peste noapte nu au niveluri atat de ridicate de acizi grasi.

2. Alzheimer

Un studiu din 2013, realizat de catre cercetatorii de la Universitatea John Hopkins au concluzionat ca lipsa somnului poate duce la Alzheimer, iar boala va inainta rapid in cazul in care nu se doarme constant. Cercetatorii au descoperit ca somnul este necesar creierului pentru a scapa de „balastul cerebral” ori balastul care odata acumulat poate duce la dementa.

