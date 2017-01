Uleiul de cocos are multiple utilizari, de la ingredient in bucatarie, la ingredient in cosmetica. De asemenea, are multiple beneficii pentru sanatate. Dar acestea nu sunt singurele minuni pe care le poate face uleiul de cocos.

Iata 5 utilizari ale uleiului de cocos in gospodarie pe care nu le stiai.

Unge accesoriile din bucatarie

Obiectele din metal din bucatarie precum lamele cutitelor sau lamele blenderelor sau ale masinii de tocat pot fi ferite de rugina daca sunt unse cu ulei de cocos. In plus, se vor mentine ascutite mai mult timp.

Luciu pentru mobila

Aplica ulei de cocos pe o carpa moale si sterge mobila. Vei impiedica aparitia crapaturilor in lemn si, in plus, lemnul va capata un luciu deosebit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.