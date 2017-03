4 lucruri pe care trebuie sa le afli despre cel de-al treilea ochi

Localizata aproape in centrul creierului, micuta glanda pineala, care secreta neurohormonul melatonina, a starnit si inca starneste o multime de discutii.

Potrivit unor studii recente, cresc sansele de a te confrunta cu o boala precum cancerul daca, noaptea, te expui prea mult luminii artificale, daca lucrezi in schimburi de noapte sau te culci tarziu. Prin afectarea legaturii glanda pineala/melatonina si ritmul circadian se deschid usile nu catre perceptie, ci catre boli si diverse tulburari de sanatate. Un studiu realizat de catre Universitatea Vanderbilt a descoperit asociatiile intre dereglarea ritmului circadian si bolile de inima, diabetul si obezitatea.

Prin afectarea functionarii glandei pineale (sau cel de-al treilea ochi cum mai este cunoscuta) este influentata negativ abilitatea genetica de a gestiona diverse probleme de sanatate. Nu este de mirare, asadar, ca in jurul glandei pineale s-au tesut tot felul de povesti fantastice legate de functiile sale asa-zis mistice, ca si de puterea sa de a divide si aduce lumina in vietile noastre intunecate.

„Nu intelegem in totalitate glanda pineala. In ea au fost gasite numeroase molecule, unele dintre ele unice si noi nu stim inca ce functii indeplinesc ele, in afara de sinteza si secretarea melatoninei care este controlata de ceasul interior si modulata de lumina. Orice altceva este pur si simplu speculativ”, a declarat profesorul in pshihologie si neurologie la Universitatea Michigan, Jimo Borjigin.

Discernerea intre stiinta si speculatie legat de rolul glandei pineale nu a fost deloc o sarcina usoara devreme ce mult inainte de Rene Descartes despre ea se credea ca este locul in care este asezat sufletul – desi nu exista nicio dovada in aceasta privinta.

Cel de-al treilea ochi si teosofia

Oamenii de stiinta din prezent au inteles ca glanda pineala a inceput, probabil, ca un ochi care primeste semnale de la lumina. Indiferent ca este singurul ochi intrat in creier dupa ce sarcinile sale perceptive au fost preluate de cei doi ochi sau este cel de-al treilea ochi care are o conexiune spirituala si fizica cu o stare evolutiva – stiinta si speculatia merg cap la cap de secole.

