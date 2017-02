3 metale care pot cauza tulburari de memorie

Studiile au dezvaluit un suspect surprinzator al tulburarilor de memorie. Cauza exacta a afectiunii Alzheimer este inca necunoscuta, insa expertii au identificat o multime dintre factorii contributori: diabet, fumat si grasimi saturate.

Acum insa, oamenii de stiinta au inceput sa analizeze si in alte directii si au ajuns la concluzia ca exista o multime de metale care, odata cu acumularea lor in exces in corp, pot avea o legatura cu Alzheimer. Cercetand creierile unor persoane decedate care au suferit de Alzheimer s-a descoperit proteina care a dat peste cap sistemul de semnalizare al creierului precum si beta amiloida.

„Cand oamenii de stiinta au analizat aceste placi s-au descoperit in ele metale, inclusiv fier, cupru si aluminiu. Aceste metale produc radicali liberi care distrug celulele creierului”, spune medicul Neal Barnard profesor in stiinte medicale la George Washington University School of Medicine.

Si dementa nu este singurul risc, metalele au fost legate de confuzia mentala de zi cu zi. Un studiu publicat in The Journal of Nutrition, Health & Aging la care au participat 1.450 de aulti, a stabilit ca femeile care au obtinut cele mai bune rezultate la teste aveau cel mai mic nivel de cupru si fier in sange. Insa nu lasa metalele sa-ti afecteze creierul: iata cateva sfaturi care iti pot proteja creierul si memoria.

Fier

Este combustibilul care le permite globulelor rosii sa transporte oxigenul prin corp. Insa cand este vorba despre sanatatea creierului, un studiu publicat in 2011 in revista Neurology a arata ca persoanele cu un nivel ridicat al hemoglobinei (un indicator al cantitatii fierului din corp) au sanse de trei ori mai multe de a dezvolta Alzheimer comparativ cu cei care au un nivel mai mic de hemoglobina.

