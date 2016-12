10 metode prin care le poti oferi celor dragi experiente in loc de obiecte materiale

In ziua de astazi exista mult prea multe obiecte materiale in jurul nostru, iar tentatia de cumparaturi ne urmareste in fiecare zi.

Experientele cadou sunt o noua metoda inovativa de a darui cuiva ceva memorabil de Craciun sau de ziua lor de nastere si te scuteste de orele intregi petrecute la cumparaturi in cautarea cadoului perfect pentru tatal tau sau o alta poseta pentru mama ta. Se pare ca toata lume are tot ce ii trebuie in zilele noastre, ingreunand sarcina de cautare a cadoului perfect pe care nu il au deja.

Intradevar este o senzatie minunata sa impachetezi un dar si sa despachetezi un cadou dar de ce sa nu le oferim celor dragi ceva special de care sa isi aminteasca toata viata: o experienta.

Idei de experiente pentru copii:

– cursuri de pictura pe vase de lut

– escaladatul de roci

– bilet la parcul de trambuline

– bowling sau patinaj

– bilete la film

– dezvoltarea unei noi abilitati

Cu atatea cadouri bazate pe experiente pe care i le poti oferi unui copil, de ce ar avea nevoie de o alta jucarie? Vor fi mult prea preocupati experimentand lucruri noi!

Cadouri pentru parinti

Cu totii stim cat de dificil este sa gasim cadoul perfect pentru parintii nostri. Pare ca au tot ceea ce le trebuie. Aceste experiente pot fi cea mai buna idee!

Pentru tata:

– echipament pentru prepararea berii/ excursie la fabrica de bere

– activitati in aer liber (drumetii, sporturi)

– zbor cu parasuta

– certificat pentru scuba diving

– bilete la meciul echipei de sport preferate

Pentru mama:

– tratament la spa

– intalnire

– bilete la teatru

– cina la restaurantul la care planuieste sa mearga de mult timp

– o noapte a fetelor

– bilete la muzeu/ galerie de arta

Bineinteles, cadourile pentru parinti pot fi transformate in cadouri pentru intreaga familie, cum ar fi:

– Carduri de membru la muzeu

– bilete la fesivalul orchestrelor

– bilete la meci

– hobby nou pentru intreaga familie

Cadouri pentru bunici sau rudele indepartate

– o zi impreuna cu toata familia sau doar cu copiii

– un nou hobby sau excursie

– vizita la un obiectiv turistic local