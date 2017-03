Sfaturi sanatoase pentru micul dejun: Evita aceste greseli ale diminetii

Multi oameni sar peste micul dejun pentru ca, mai tarziu, se simt mai flamanzi decat atunci cand n-au mancat nimic dimineata. Insa, potrivit nutritionistilor, oamenii nu se simt flamanzi PENTRU CA au mancat micul dejun, ci pentru ca au consumat micul dejun GRESIT.

Iata cele mai intalnite greseli cand este vorba despre micul dejun.

1. Proteine insuficiente

Multe persoane consuma la micul dejun un bol de cereale si lapte. Pare alegerea potrivita, nu? Bineinteles, o ceasca de lapte furnizeaza 8 grame de proteina, insa ia in calcul faptul ca, de multe ori, dupa ce n-au mai ramas cereale in castron, nu mai bei si laptele care ramane.

Proteina se digera mai incet decat carbohidratii, asa ca daca nu ai multe proteine, in curand iti va fi din nou foame. Daca nu vrei sa bei laptele care a ramas in bol, adauga un ou fiert tare in micul dejun pentru o extraproteina. De asemenea, poti lua proteine din painea din cereale integrale sau din unt de arahide.

2. Prea putine fibre

Cu cat micul dejuns contine mai mult zahar, cu atat mai repede se digera si tu vei fi tot mai infometat. In schimb, cu cat mai multe fibre contine cu atat mai mult nu-ti va fi foame. Regula de aur: micul dejun ar trebui sa contina intotdeauna 5 grame de fibre si intotdeauna ar trebui sa fie mai multe fibre decat zahar. Pentru extra fibre adauga seminte de chia sau de in.

