Motive pentru care nu ar trebui sa arunci cojile de ou

De obicei tu arunci cojile de ou? S-ar putea ca dupa ce vei citi urmatorul articol sa te gandesti de doua ori inante de a proceda la fel. Este aproape incredibil modul in care ceva atat de simplu precum coaja unui ou poate avea un impact atat de mare asupra sanatatii tale.

Cei mai multi dintre oameni nu realizeaza faptul ca 90% din coaja unui ou este formata din calciu, aproape identic cu cel continut de dintii si oasele umane. Aceasta similaritate chimica este explicatia pentru care calciul din coaja de ou este atat de usor de absorbit de catre corpul uman si este atat de folositor in sanatatea sa.

De asemenea, cojile de ou pot fi o sursa excelenta de alte minerale precum fier, mangan, fosfor, zinc, cupru si crom.

Cum ajuta exact coaja de ou la imbunatatirea sanatatii?

Calciul din cojile oualor ajuta la intarirea oaselor, ajuta maduva din oase sa produca mai multe globule sanatoase, ajuta la prevenirea osteoporozei si, in plus, s-a dovedit ca reduce nivelul colesterolului si al tensiunii arteriale.

Pentru o sanatate mai buna ia cinci coji de oua si transforma-le in pudra. Apoi, adauga pudra in trei litri de apa si lasa amestecul timp de o saptamana in frigider pentru ca totul sa se dizolve. Poti adauga putin suc de lamaie (pentru gust). Apoi consuma zilnic 2-3 pahare din mixtura.

